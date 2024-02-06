Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о желании российских футболистов выступать в Европе.

– В СМИ пишут, что Миранчук и Жемалетдинов не переподписывают контракты с «Локомотивом», потому что хотя покинуть клуб летом и уехать играть в Европу.

– То, что они хотят поехать в Европу, это хорошее желание. Главное, чтобы они совпадали с возможностями. Вот уехал Захарян, и что толку? Надо ехать играть, а не сидеть на скамейке. Захарян потерял полгода, но он еще молодой. Сколько еще он будет сидеть на лавке – непонятно.

Миранчук то же самое. То играет, то не играет. Единственный наш очень хороший пример – Головин. Ну, Кузяев более-менее. Если ехать в Европу, то надо играть.

– Тогда это будет клуб средней руки.

– Понятно, что топы наших ребят не пригласят. А идти в средний клуб или бороться за выживание, я не уверен, что парни готовы. И получать там они будут меньше, чем здесь. Так что лучше биться за медали с «Локомотивом».

– «Ростов» подписал контракт с египетским защитником Эядом аль-Аскалани. Что думаете о том, что наши клубы стали осваивать такие рынки?

– Везде есть хорошие футболисты. Посмотрите, сколько игроков из Африки выходит на первые роли в Европе. Кто бы подумал, что африканские ребята начнут доминировать и выходить на первые роли в Европе.

С Азией то же самое. В Англии появляются хорошие ребята оттуда. Поэтому не надо ни от чего отказываться. При правильном подходе любого игрока можно развить до определенного уровня.