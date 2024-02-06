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    • Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»

    Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о желании российских футболистов выступать в Европе.

    – В СМИ пишут, что Миранчук и Жемалетдинов не переподписывают контракты с «Локомотивом», потому что хотя покинуть клуб летом и уехать играть в Европу.

    – То, что они хотят поехать в Европу, это хорошее желание. Главное, чтобы они совпадали с возможностями. Вот уехал Захарян, и что толку? Надо ехать играть, а не сидеть на скамейке. Захарян потерял полгода, но он еще молодой. Сколько еще он будет сидеть на лавке – непонятно.

    Миранчук то же самое. То играет, то не играет. Единственный наш очень хороший пример – Головин. Ну, Кузяев более-менее. Если ехать в Европу, то надо играть.

    – Тогда это будет клуб средней руки.

    – Понятно, что топы наших ребят не пригласят. А идти в средний клуб или бороться за выживание, я не уверен, что парни готовы. И получать там они будут меньше, чем здесь. Так что лучше биться за медали с «Локомотивом».

    «Ростов» подписал контракт с египетским защитником Эядом аль-Аскалани. Что думаете о том, что наши клубы стали осваивать такие рынки?

    – Везде есть хорошие футболисты. Посмотрите, сколько игроков из Африки выходит на первые роли в Европе. Кто бы подумал, что африканские ребята начнут доминировать и выходить на первые роли в Европе.

    С Азией то же самое. В Англии появляются хорошие ребята оттуда. Поэтому не надо ни от чего отказываться. При правильном подходе любого игрока можно развить до определенного уровня.

    • 20-летний Захарян провел в этом сезоне 24 матча за «Реал Сосьедад» и отметился 1 голевой передачей. При этом на его счету только 3 полных матча.
    • 28-летний хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук сыграл в этом сезоне 19 матчей, забил 3 гола, отдал 5 передач. Он провел 4 полных матча.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    06.02.2024 13:13
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    Комментарии (2)
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    neim
    1707257273
    Я конечно понимаю, что лошади все тупые, но как можно понимать, или понять, сколько будет сидеть Захарян на лавке, если ты не понимаешь, что Миранчук уже года три там сидит ? Причем Захарян за пол года в Испании, провел на поле больше матчей, чем Миранчук за три в Италии, где по ногам не так сильно бьют, как в Испании.
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    ABF
    1707307425
    100500! Ребята, куда вы прётесь? Вы здесь-то ничего из себя не представляете, куда вам выше-то? Ну, был раньше Спартак, выигравший в ЛЧ 6 матчей из 6-ти, так весь тот состав и заиграл потом в Европе! Сейчас Зенит с 6-б бразильцами в основе группу пройти не мог! Ребята, вас даже в Турции не ждут, вспомните великого Дзюбу! Был один грузин на голову выше вас всех - так он и заиграл, да и то только на год…
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