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    • Масалитин: «Конкурировать с Дугласом Сантосом можно, но играть будет он»

    Масалитин: «Конкурировать с Дугласом Сантосом можно, но играть будет он»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал интерес «Зенита» к игрокам на российском рынке.

    – Как пишут в СМИ, после ухода Кругового «Зенит» интересуется Скопинцевым, Хлусевичем, Тикнизяном и самарцем Горшковым. Они смогут заменить ушедшего игрока?

    – Где заменить? На лавочке? Когда есть Дуглас Сантос, смысл кому-то туда идти? Пока он там будет играть, место будет занято. А уходить, чтобы просто сидеть на лавке и периодически играть, не интересно. Круговой посмотрел на это все и правильно решил уходить. Года идут, и надо играть.

    – Вы считаете, что из вышеназванных футболистов никто не мог бы конкурировать с Дугласом Сантосом на позиции левого защитника?

    – А зачем тогда будет нужен Сантос? Конкурировать-то можно, но играть будет Сантос. Уверен в этом на двести процентов. Если его куда-то в центр только передвинуть, но это тоже маловероятно.

    «Зенит» уже обратился в «Локомотив» по поводу трансфера Тикнизяна, то есть, видимо, выбор пал на него. Этот игрок более перспективен?

    – Тикнизян больше проявлял себя в атаке. Очень много забивал, отдавал. Не знаю, нужен ли такой переход Тикнизяну. Он себя хорошо проявляет в «Локомотиве», и, если будет вариант, – уедет за рубеж.

    – ЦСКА хочет арендовать Кругового до конца сезона. «Зенит» его отпустит, как думаете?

    – Это зависит от того, как руководители договорятся. Если они в нормальных отношениях, то зачем парню терять полгода? Если отношения натянутые, то Круговой будет играть за вторую команду.

    – По вашим ощущениям, какой вариант наиболее вероятен?

    – У нас такого бардака вообще не было. С «Зенитом» всегда были прекрасные отношения. Что туда уходила группа ребят, что обратно. Садырин там работал. А сейчас я вообще не понимаю ситуацию. Если парень не хочет играть, его можно отдать в аренду и получить какие-то деньги.

    Возможно, «Зенит» не хочет усиливать конкурента. А так хорошо, что Круговой решил уходить и выбрал футбол, а не лавочку и деньги. Но, к сожалению для «Зенита», Круговой оказался в ЦСКА.

    – Думаете, «Зенит» рассматривает ЦСКА как конкурента в борьбе за золотые медали?

    – В этом сезоне, может, и нет, а на следующий год – да. То, что клуб вставляет палки в колеса игроку и упирается в негатив, – это его не красит. Тем более, речь идет о судьбе игрока. Никто не знает, как дальше сложится его карьера.

    – Вчера Семак заявил, что у «Зенита» есть нехватка российских футболистов в заявочном листе. Означает ли это, что теперь взоры клуба будут обращены на российский рынок?

    – Если российский рынок сделать на какой-нибудь Касабланке, или Ямайке, то возможно. У «Зенита» прекрасная академия. Одна из лучших в стране. Почему нет своих игроков в составе? Они уходят в другие клубы. У них нет никаких перспектив в «Зените». Предпочтение отдают латиноамериканцам. Хотя в последнее время «Зенит» не радует трансферами.

    • По итогам переговоров клубов «Зенит» планирует заплатить за Тикнизяна 8 миллионов евро + бонусы.
    • Игрок будет получать в Санкт-Петербурге 1,2 миллиона евро в год.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1706080938
    Согласен, что этот переход самому Тикнизяну не нужен. Он нашел свою команду. Но 600 кусков евро в год на дороге не валяется. Что касается Сантоса, то он конечно хорош, но вряд ли Зенит берет Тикнизяна ему в конкуренцию, мягко говоря Тикнизян по своей сущности далеко не оборонитель.
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