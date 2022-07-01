«С легионерами надо заканчивать». Масалитин – об уходе Сигурдссона из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении Арнора Сигурдссона приостановить контракт с московским клубом.

«В последнее время мы его не видели. В этой ситуации мог бы помочь ЦСКА, потому что впереди совсем беда вырисовывается. Посмотрел бы на него. Он шустрый с мячом, обостряет.

Но, по моему мнению, с легионерами надо заканчивать. Ты на них рассчитываешь, платишь им зарплату, тренируешь, а они приостанавливают контракт и уезжают. Хорошо, приостановили контракт, но на сколько? Приедут они лет через пять — будут нужны ЦСКА? А у них действующий контракт.

РФС надо это всe в суд направлять. Пускай УЕФА, ФИФА выплачивает за разрыв контракта, а иностранцы уходят свободными агентами», — сказал Масалитин.