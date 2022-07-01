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  • «С легионерами надо заканчивать». Масалитин – об уходе Сигурдссона из ЦСКА

«С легионерами надо заканчивать». Масалитин – об уходе Сигурдссона из ЦСКА

1 июля 2022, 22:16
9

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении Арнора Сигурдссона приостановить контракт с московским клубом.

«В последнее время мы его не видели. В этой ситуации мог бы помочь ЦСКА, потому что впереди совсем беда вырисовывается. Посмотрел бы на него. Он шустрый с мячом, обостряет.

Но, по моему мнению, с легионерами надо заканчивать. Ты на них рассчитываешь, платишь им зарплату, тренируешь, а они приостанавливают контракт и уезжают. Хорошо, приостановили контракт, но на сколько? Приедут они лет через пять — будут нужны ЦСКА? А у них действующий контракт.

РФС надо это всe в суд направлять. Пускай УЕФА, ФИФА выплачивает за разрыв контракта, а иностранцы уходят свободными агентами», — сказал Масалитин.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
  • Прошедший сезон Сигурдссон провел на правах аренды в «Венеции».
  • В мае сообщалось, что ЦСКА выставил Арнора на трансфер.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Масалитин Валерий Сигурдссон Арнор
Комментарии (9)
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PAREVG.
1656703507
С легионерами надо вообще заканчивать, пускай наши играют.
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odessakmv
1656712260
Ввести полный запрет на Новых легионеров (уже подписанные пусть катают, кто решит остаться). Пока клубы в ЕК не играют они и не нужны. а в ЕК еще не скоро вернутся
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алдан2014
1656737197
Здравая мысль,почему только не доходит до больших клубов? Всё за бугор с отрят
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vladimir-7
1656742509
В каждом клубе надо сократит количество легионеров до минимума, оставив только необходимых и надежных, а можно и условиями контракта. Что касается проституток из ФИФА и УЕФА, то да, надо создать условия, позволяющие нам взыскивать с НИХ, наши финансовые потери, ОНИ же СОЗДАЛИ такую обстановку, только, в российском футболе
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