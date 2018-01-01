Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

«С легионерами надо заканчивать». Масалитин – об уходе Сигурдссона из ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении Арнора Сигурдссона приостановить контракт с московским клубом.

«В последнее время мы его не видели. В этой ситуации мог бы помочь ЦСКА, потому что впереди совсем беда вырисовывается. Посмотрел бы на него. Он шустрый с мячом, обостряет.

Но, по моему мнению, с легионерами надо заканчивать. Ты на них рассчитываешь, платишь им зарплату, тренируешь, а они приостанавливают контракт и уезжают. Хорошо, приостановили контракт, но на сколько? Приедут они лет через пять — будут нужны ЦСКА? А у них действующий контракт.

РФС надо это всe в суд направлять. Пускай УЕФА, ФИФА выплачивает за разрыв контракта, а иностранцы уходят свободными агентами», — сказал Масалитин.

  • ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
  • Прошедший сезон Сигурдссон провел на правах аренды в «Венеции».
  • В мае сообщалось, что ЦСКА выставил Арнора на трансфер.

Новости по теме
Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА («Чемпионат») 3
Сигурдссон хочет приостановить контракт с ЦСКА 18
«Венеция» объявила о возвращении Сигурдссона в ЦСКА
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:16
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +10907

    Алексей З 30 минут назад

    Как с ними могут закончить , если они и есть причина доминирования Зенита ? Тупо посмотрите , практически у всех команд они уезжают и только в Зените их число растёт.
    Юрика на двух сменили , ещё два из Сочи, с ЦЗ торгуются за парня.
    Ублажение Миллера через уничтожение российского футбола.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4349

    PAREVG. 1 час назад

    С легионерами надо вообще заканчивать, пускай наши играют.

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11