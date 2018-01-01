«С легионерами надо заканчивать». Масалитин – об уходе Сигурдссона из ЦСКА

Как с ними могут закончить , если они и есть причина доминирования Зенита ? Тупо посмотрите , практически у всех команд они уезжают и только в Зените их число растёт.
Юрика на двух сменили , ещё два из Сочи, с ЦЗ торгуются за парня.
Ублажение Миллера через уничтожение российского футбола.
Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о решении Арнора Сигурдссона приостановить контракт с московским клубом.
«В последнее время мы его не видели. В этой ситуации мог бы помочь ЦСКА, потому что впереди совсем беда вырисовывается. Посмотрел бы на него. Он шустрый с мячом, обостряет.
Но, по моему мнению, с легионерами надо заканчивать. Ты на них рассчитываешь, платишь им зарплату, тренируешь, а они приостанавливают контракт и уезжают. Хорошо, приостановили контракт, но на сколько? Приедут они лет через пять — будут нужны ЦСКА? А у них действующий контракт.
РФС надо это всe в суд направлять. Пускай УЕФА, ФИФА выплачивает за разрыв контракта, а иностранцы уходят свободными агентами», — сказал Масалитин.
- ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ до конца сезона.
- Прошедший сезон Сигурдссон провел на правах аренды в «Венеции».
- В мае сообщалось, что ЦСКА выставил Арнора на трансфер.