ЦСКА выставил на трансфер Сигурдссона (Metaratings)

Полузащитник Арнор Сигурдссон близок к окончательному уходу из ЦСКА.

Московский клуб выставил игрока на трансфер и ждет предложений по нему.

Тренерский штаб ЦСКА не рассчитывает на 22-летнего исландца в следующем сезоне.

С июля 2021 года Сигурдссон выступает за «Венецию» на правах аренды.

В этом сезоне он провел всего 11 матчей.

Контракт хавбека с ЦСКА действует до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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