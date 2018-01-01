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ЦСКА выставил на трансфер Сигурдссона (Metaratings)

Полузащитник Арнор Сигурдссон близок к окончательному уходу из ЦСКА.

Московский клуб выставил игрока на трансфер и ждет предложений по нему.

Тренерский штаб ЦСКА не рассчитывает на 22-летнего исландца в следующем сезоне.

  • С июля 2021 года Сигурдссон выступает за «Венецию» на правах аренды.
  • В этом сезоне он провел всего 11 матчей.
  • Контракт хавбека с ЦСКА действует до 2024 года.
  • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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Источник: Metaratings

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