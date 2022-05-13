ЦСКА выставил на трансфер Сигурдссона (Metaratings)

Полузащитник Арнор Сигурдссон близок к окончательному уходу из ЦСКА.
Московский клуб выставил игрока на трансфер и ждет предложений по нему.
Тренерский штаб ЦСКА не рассчитывает на 22-летнего исландца в следующем сезоне.
- С июля 2021 года Сигурдссон выступает за «Венецию» на правах аренды.
- В этом сезоне он провел всего 11 матчей.
- Контракт хавбека с ЦСКА действует до 2024 года.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
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Источник: Metaratings