Масалитин назвал общую проблему ЦСКА и «Спартака»

Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча перенесенного 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

«Проблема «Спартака» и ЦСКА заключается в том, что команды показывают нестабильный футбол.

«Спартак» очень хорошо сыграл с «Ростовом», добыл ничью в Кубке с «Зенитом», но выбыл из Пути РПЛ. Если красно-белые неудачно сыграют с «Зенитом», то начнутся какие-то разговоры про тренера, состав.

Это можно сказать и про ЦСКА. Если армейцы проиграют, то будут сделаны конкретные выводы», – сказал Масалитин.