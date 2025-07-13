Экс-игрок «Спартака» назвал условие для увольнения Станковича

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин считает, что клуб расстанется с главным тренером Деяном Станковичем, если команда провалится до зимней паузы.

«Если в этом сезоне у Станковича не получится, то он покинет «Спартак». Он уйдeт, получит неустойку, а что потом с его футболистами делать? Кредит доверия у него меньше, а спрос будет больше. Если он провалится до зимней паузы, то с ним расстанутся. В первое полугодие они все там обнимались, говорили, что семья, но конфетно-букетный период закончился.

Сейчас надо пожeстче смотреть на Станковича. Все его неудачи будут острее восприниматься. Если что, придeтся резать по живому. Стоят задачи, потрачены деньги, сделали на тебя ставку, поэтому каждая ошибка будет восприниматься очень серьeзно. Давление будет только усиливаться», – сказал Масалитин.