Масалитин сказал, чему Сафонову стоит поучиться у вратаря сборной Испании

Бывший нападающий ЦСКА и «Витесса» Валерий Масалитин посоветовал вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову обратить на игру ногами голкипера сборной Испании Унаи Симона.

«Нечего сравнивать Сафонова и Унаи Симона! Испанский вратарь – образец, как надо играть ногами. Были моменты, где он спокойно разбирался в ситуации, через него не боялись играть. Так в нашем футболе никто не играет.

Матвею стоит поучиться у Симона игре ногами. У сборной Испании нет слабых мест. При всeм уважении к нашим футболистам, никто и близко на таком уровне не выступает», – сказал Масалитин.