Ветеран ЦСКА назвал единственное условие возвращения Гончаренко в московский клуб

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение Виктора Гончаренко в московский клуб.

«Гончаренко захочет показать ЦСКА, что с ним зря расстались. У него будет реваншистское настроение. Это нормальное явление. Меня не удивит, если «Урал» победит в ближайшей игре.

Период Гончаренко в ЦСКА? Он работал в период перестройки, когда пришлось делать ставку на молодeжь. Эта ставка не оправдалась. У каждого тренера есть потолок. Все мечтают быть чемпионами, но некоторым, как бы ни хотелось, чемпионами не стать.

Поведение Гончаренко в ЦСКА его не красило, когда он сначала убегал, потом возвращался, ещe что-то делал. Возможно, это и повлияло на его карьеру в ЦСКА.

Верю ли, что он когда-то может вернуться в клуб? Никогда не говори «никогда», мы не знаем, как клуб с ним расстался. Может быть, когда Гинер уйдeт, то Гончаренко вернeтся. Взгляды поменяются. Это жизнь!» – цитирует Масалитина Legalbet.