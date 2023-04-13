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    Ветеран ЦСКА назвал единственное условие возвращения Гончаренко в московский клуб

    Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможное возвращение Виктора Гончаренко в московский клуб.

    «Гончаренко захочет показать ЦСКА, что с ним зря расстались. У него будет реваншистское настроение. Это нормальное явление. Меня не удивит, если «Урал» победит в ближайшей игре.

    Период Гончаренко в ЦСКА? Он работал в период перестройки, когда пришлось делать ставку на молодeжь. Эта ставка не оправдалась. У каждого тренера есть потолок. Все мечтают быть чемпионами, но некоторым, как бы ни хотелось, чемпионами не стать.

    Поведение Гончаренко в ЦСКА его не красило, когда он сначала убегал, потом возвращался, ещe что-то делал. Возможно, это и повлияло на его карьеру в ЦСКА.

    Верю ли, что он когда-то может вернуться в клуб? Никогда не говори «никогда», мы не знаем, как клуб с ним расстался. Может быть, когда Гинер уйдeт, то Гончаренко вернeтся. Взгляды поменяются. Это жизнь!» — цитирует Масалитина Legalbet.

    • Гончаренко тренировал ЦСКА с 2016 по 2021-й год.
    • Клуб под его руководством дважды обыграл «Реал» в одном сезоне ЛЧ.
    • Сейчас Гончаренко тренирует «Урал».

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    Источник: «Чемпионат»

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