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    • Масалитин – о приходе Николича в ЦСКА: «Плохо, что он опять приведет своих тренеров»

    Масалитин – о приходе Николича в ЦСКА: «Плохо, что он опять приведет своих тренеров»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал перестановки в тренерском штабе команды.

    – Только сезон покажет, правильным было это назначение или нет. Любое приглашение тренера или игрока – это всегда риск.

    – ЦСКА принял правильное решение, отправив в отставку Владимира Федотова?

    – Мы не находимся внутри команды, не знаем, какая была атмосфера на тренировках и в раздевалке. Но есть два вопроса. Во-первых, почему Федотов не нашел общий язык с Карраскалем и Мединой, во-вторых, почему он мало использовал доморощенных молодых игроков.

    Задача ставилась. Для ЦСКА – место в тройке и выход в финал Кубка России. Задачи не были выполнены. Плюс естественно игра команды. Сколько очков команда потеряла в концовке, почему это происходило. Почему негатив пошел от болельщиков. И руководство армейцев посчитало, что на этом этапе надо разойтись.

    Спорт – это не просто зарабатывание денег. Порой надо резать по живому. От кого-то надо избавляться. Например, уход Джикии из «Спартака».

    Назначили Николича, и назначили. Плохо, что он опять приведет своих тренеров, свой штаб. А как развиваться российским тренерам? Игнашевич? Свой человек, провел лучшие годы в ЦСКА. Есть определенные симпатии к нему. Понятно, что у болельщиков, если бы Игнашевича назначили, мог проснуться инстикт, что его приход вернет золотые годы.

    Вне зависимости от того, кого назначили, руководству надо помогать тренеру. Необходимо создавать условия, чтобы команда играла и добивалась целей.

    • 4 июня ЦСКА объявил о достижении принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем. Официальное соглашение будет заключено в ближайшее время.
    • Ранее клуб уволили с поста главного тренера Владимира Федотова.
    • В минувшем сезоне ЦСКА занял 6-е место в РПЛ и добрался до финала Пути РПЛ Кубка России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.06.2024 09:57
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