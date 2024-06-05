Масалитин – о приходе Николича в ЦСКА: «Плохо, что он опять приведет своих тренеров»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал перестановки в тренерском штабе команды.

– Только сезон покажет, правильным было это назначение или нет. Любое приглашение тренера или игрока – это всегда риск.

– ЦСКА принял правильное решение, отправив в отставку Владимира Федотова?

– Мы не находимся внутри команды, не знаем, какая была атмосфера на тренировках и в раздевалке. Но есть два вопроса. Во-первых, почему Федотов не нашел общий язык с Карраскалем и Мединой, во-вторых, почему он мало использовал доморощенных молодых игроков.

Задача ставилась. Для ЦСКА – место в тройке и выход в финал Кубка России. Задачи не были выполнены. Плюс естественно игра команды. Сколько очков команда потеряла в концовке, почему это происходило. Почему негатив пошел от болельщиков. И руководство армейцев посчитало, что на этом этапе надо разойтись.

Спорт – это не просто зарабатывание денег. Порой надо резать по живому. От кого-то надо избавляться. Например, уход Джикии из «Спартака».

Назначили Николича, и назначили. Плохо, что он опять приведет своих тренеров, свой штаб. А как развиваться российским тренерам? Игнашевич? Свой человек, провел лучшие годы в ЦСКА. Есть определенные симпатии к нему. Понятно, что у болельщиков, если бы Игнашевича назначили, мог проснуться инстикт, что его приход вернет золотые годы.

Вне зависимости от того, кого назначили, руководству надо помогать тренеру. Необходимо создавать условия, чтобы команда играла и добивалась целей.