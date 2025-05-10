Экс-игрок ЦСКА допустил вмешательство «Зенита» в матч с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящей игре с «Краснодаром».

Матч на «ВЭБ Арене» пройдет сегодня в 19:30 мск.

«Краснодар» за 3 тура до конца сезона РПЛ лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита».

ЦСКА борется на 3-е место в чемпионате.

«Если «Краснодар» обыграет ЦСКА, то он откроет себе дорогу к чемпионству, если «Краснодар» уступит, то «Зенит» может сократить отставание до одного очка.

Встреча «Краснодара» и ЦСКА будет принципиальной. Впрочем, принципиальной игра будет и для ЦСКА. Фаворита в этой игре нет.

Я допускаю, что «Зенит» может простимулировать ЦСКА. От этой игры много зависит. Если отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократится, то в чемпионской гонке еще все будет впереди», – заявил Масалитин.