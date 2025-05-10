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  • Экс-игрок ЦСКА допустил вмешательство «Зенита» в матч с «Краснодаром»

Экс-игрок ЦСКА допустил вмешательство «Зенита» в матч с «Краснодаром»

Сегодня, 01:00
3

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящей игре с «Краснодаром».

  • Матч на «ВЭБ Арене» пройдет сегодня в 19:30 мск.
  • «Краснодар» за 3 тура до конца сезона РПЛ лидирует с 4-очковым отрывом от «Зенита».
  • ЦСКА борется на 3-е место в чемпионате.

«Если «Краснодар» обыграет ЦСКА, то он откроет себе дорогу к чемпионству, если «Краснодар» уступит, то «Зенит» может сократить отставание до одного очка.

Встреча «Краснодара» и ЦСКА будет принципиальной. Впрочем, принципиальной игра будет и для ЦСКА. Фаворита в этой игре нет.

Я допускаю, что «Зенит» может простимулировать ЦСКА. От этой игры много зависит. Если отрыв «Краснодара» от «Зенита» сократится, то в чемпионской гонке еще все будет впереди», – заявил Масалитин.

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Источник: «Газета.ru»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Зенит Масалитин Валерий
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Комментарии (3)
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boris63
1746850909
Чушь какая то, Армейцы и без зенитовского стимулирования будут играть на победу. Другое дело как это им удастся с нашими то напами.
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FCSpartakM
1746863995
ЦСКА сам хочет быть в тройке, а при определенных обстоятельствах и второе можно ухватить. Какая им стимуляция нужна.
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Спартач80
1746874559
Чё-т в продажность коней, не верится совсем.... Да и смысла нет им, сами мотивированы...
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