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  • Масалитин – о российских тренерах для Европы: «Наши в этом отношении неконкурентоспособны»

Масалитин – о российских тренерах для Европы: «Наши в этом отношении неконкурентоспособны»

Бывший нападающий ЦСКА, «Спартака», «Витесса» и чешской «Сигмы» Валерий Масалитин считает, что российские тренеры не способны работать в лучших футбольных командах Европы.

– Кто‑то из российских тренеров мог бы поработать в хороших европейских командах?

– К сожалению, наши тренеры в этом отношении неконкурентоспособны. Если и будут куда‑то уезжать работать, то только в Беларусь или Казахстан.

Нашим тренерам тяжело прорваться в топовые чемпионаты. Никто из тренеров не согласится променять сладкое место в России на вояж в Европу. Мы не востребованы там, а здесь наших тренеров все устраивает.

Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского. А сегодня все методики мы берeм с Запада, приглашаем их тренеров.

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Источник: «Матч ТВ»

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16.02.2025 20:05
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