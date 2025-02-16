Масалитин – о российских тренерах для Европы: «Наши в этом отношении неконкурентоспособны»

Бывший нападающий ЦСКА, «Спартака», «Витесса» и чешской «Сигмы» Валерий Масалитин считает, что российские тренеры не способны работать в лучших футбольных командах Европы.
– Кто‑то из российских тренеров мог бы поработать в хороших европейских командах?
– К сожалению, наши тренеры в этом отношении неконкурентоспособны. Если и будут куда‑то уезжать работать, то только в Беларусь или Казахстан.
Нашим тренерам тяжело прорваться в топовые чемпионаты. Никто из тренеров не согласится променять сладкое место в России на вояж в Европу. Мы не востребованы там, а здесь наших тренеров все устраивает.
Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского. А сегодня все методики мы берeм с Запада, приглашаем их тренеров.
- Сейчас за пределами России работают в том числе Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа», Китай), Василий Березуцкий («Сабах», Азербайджан), Курбан Бердыев («Туран», Азербайджан), Дмитрий Гунько («Урарту», Армения).
- Александр Низелик работает ассистентом в итальянской «Фиорентине».
- В январе Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана, а Андрей Чернышов оставил пост главного тренера индийского «Мохаммедана».