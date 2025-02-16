Масалитин – о российских тренерах для Европы: «Наши в этом отношении неконкурентоспособны»

Бывший нападающий ЦСКА, «Спартака», «Витесса» и чешской «Сигмы» Валерий Масалитин считает, что российские тренеры не способны работать в лучших футбольных командах Европы.

– Кто‑то из российских тренеров мог бы поработать в хороших европейских командах?

– К сожалению, наши тренеры в этом отношении неконкурентоспособны. Если и будут куда‑то уезжать работать, то только в Беларусь или Казахстан.

Нашим тренерам тяжело прорваться в топовые чемпионаты. Никто из тренеров не согласится променять сладкое место в России на вояж в Европу. Мы не востребованы там, а здесь наших тренеров все устраивает.

Раньше наша школа гремела, если брать Лобановского. А сегодня все методики мы берeм с Запада, приглашаем их тренеров.