Масалитин предложил страну для выступлений Смолова

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что 34-летний нападающий Федор Смолов не нужен клубам, которые борются за медали в РПЛ и предложил форварду отправиться в ОАЭ.

«Даже не знаю, кто вообще может взять Смолова. Думаю, он уже не подходит под задачу борьбы за чемпионство, поэтому такие клубы его рассматривать не будут. Он не будет нужен клубам, борющимся за медали. Остаeтся борьба за выживание, но нужно ли это ему?

Многое зависит от него, что он хочет дальше. Может, поедет в Эмираты, заработает большие деньги. Это будет плюс в его карьере», – сказал Масалитин.