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Марк Валиенте
Статистика
Марк Валиенте - статистика
Завершил карьеру
29 марта 1987 (39)
#4 | Защитник
184 см | 75 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
29
1
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
4 : 3
11.05.2014
Вальядолид
1' - 82'
51'
48'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 1
07.05.2014
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
1 : 0
03.05.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Сельта
4 : 1
28.04.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
0 : 0
11.04.2014
Вальядолид
75' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
0 : 0
06.04.2014
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
1 : 0
30.03.2014
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
27.03.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Вальядолид
1 : 1
22.03.2014
Райо Вальекано
1' - 90'
49'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
4 : 1
16.03.2014
Вальядолид
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1 : 0
08.03.2014
Барселона
1' - 59'
58'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
1 : 1
01.03.2014
Вальядолид
82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
1 : 1
21.02.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
3 : 0
15.02.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вальядолид
2 : 2
09.02.2014
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
01.02.2014
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
4 : 2
21.01.2014
Вальядолид
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
4 : 0
10.01.2014
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 0
04.01.2014
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
4 : 2
22.12.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Вальядолид
3 : 0
17.12.2013
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
4 : 0
30.11.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
22.11.2013
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 2
10.11.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Альмерия
1 : 0
02.11.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
2 : 2
30.10.2013
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
25.10.2013
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
2 : 2
20.10.2013
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
4 : 1
05.10.2013
Вальядолид
1' - 61'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
2 : 2
27.09.2013
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
1 : 1
24.09.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 0
16.09.2013
Вальядолид
1' - 55'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
1 : 0
31.08.2013
Хетафе
1' - 90'
47'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
25.08.2013
Вальядолид
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 2
17.08.2013
Атлетик
1' - 90'
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