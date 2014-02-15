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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 15 февраля 2014
Атлетико
15.02.2014, суббота, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
3'
Р. Гарсия
4'
Д. Коста
74'
Д. Годин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вальядолид
86'
Желтая карточка
С. Митрович
83'
Желтая карточка
К. Пенья
82'
Желтая карточка
В. Перес
79'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
Х. Соса
️️️️
Коке
79'
76'
Замена
В. Рама
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Д. Вилья
️️️️
А. Туран
76'
ГОЛ! 3:0!
Д. Годин
Пас отдал
Диего
74'
Замена
Диего
️️️️
Р. Гарсия
64'
42'
Замена
У. Осорио
️️️️
Омар
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Р. Гарсия
4'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
Габи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Диего Мариньо
ВР
17
Карлос Пенья
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
20
Виктор Перес
ОП
7
Фаусто Росси
ОП
7
Омар
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
24
Хави Гуэрра
ЦФ
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Вальядолид
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
12
Умберто Осорио
ЦФ
19
Вальдет Рама
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
3-2-3-2
1
Куртуа
23
Алдервейрелд
2
Годин
2
Инсуа
4
Суарес
20
Хуанфран
66
Туран
6
Коке
14
Габи
19
Коста
14
Гарсия
4-2-2-2
13
Мариньо
23
Митрович
2
Рукавина
4
Валиенте
17
Пенья
20
Перес
7
Росси
7
Омар
18
Рубио
12
Ларссон
24
Гуэрра
6
Коке
7
Соса
7
Соса
6
Коке
14
Гарсия
10
Диего
10
Диего
14
Гарсия
66
Туран
7
Вилья
7
Вилья
66
Туран
7
Омар
12
Осорио
12
Осорио
7
Омар
12
Ларссон
19
Рама
19
Рама
12
Ларссон
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
25
Хайме Хименес
ВР
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
22
Луис Састре
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Вальядолид
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
- : -
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас
(Наварра)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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