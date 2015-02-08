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    Зе Эдуардо - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Хосе Эдуардо
    Фамилия Де Араужо
    Команда Чезена
    Состав Основной
    Родной город Убераба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 88
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чезена 13 1 1 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 85' -90' Торино (Турин) 5:0 Чезена (Чезена)
    24.05.2015 74' -90' Чезена (Чезена) 0:1 Кальяри (Кальяри)
    18.05.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:2 Чезена (Чезена)
    10.05.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:3 Сассуоло (Сассуоло)
    26.04.2015 1' -90' Дженоа (Генуя) 3:1 Чезена (Чезена)
    90'
    18.04.2015 77' -90' Сампдория (Генуя) 0:0 Чезена (Чезена)
    12.04.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Кьево (Верона)
    22.02.2015 1' -42' Милан (Милан) 2:0 Чезена (Чезена)
    15.02.2015 1' -93' Чезена (Чезена) 2:2 Ювентус (Турин)
    08.02.2015 58' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Чезена (Чезена)
    01.02.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 2:1 Лацио (Рим)
    25.01.2015 Был в запасе Парма (Парма) 1:2 Чезена (Чезена)
    18.01.2015 1' -70' Чезена (Чезена) 2:3 Торино (Турин)
    61'
    11.01.2015 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Чезена (Чезена)
    06.01.2015 1' -90' Чезена (Чезена) 1:4 Наполи (Неаполь)
    75' 83'
    20.12.2014 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Чезена (Чезена)
    90'
    14.12.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Фиорентина (Флоренция)
    30.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:3 Дженоа (Генуя)
    09.11.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 2:1 Чезена (Чезена)
    03.11.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:1 Верона (Верона)
    29.10.2014 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Чезена (Чезена)
    26.10.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 0:1 Интер (Милан)
    19.10.2014 73' -90' Палермо (Палермо) 2:1 Чезена (Чезена)
    05.10.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Чезена (Чезена)
    28.09.2014 1' -46' Чезена (Чезена) 1:1 Милан (Милан)
    24.09.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Чезена (Чезена)
    20.09.2014 55' -90' Чезена (Чезена) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    14.09.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Чезена (Чезена)
    31.08.2014 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:0 Парма (Парма)
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