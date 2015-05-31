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Зе Эдуардо
Статистика
Зе Эдуардо - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1991 (35), Убераба
#77 | Полузащитник
185 см | 88 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чезена
13
1
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 0
31.05.2015
Чезена
85' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
74' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 2
18.05.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3 : 1
26.04.2015
Чезена
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
18.04.2015
Чезена
77' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
22.02.2015
Чезена
1' - 42'
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2 : 2
15.02.2015
Ювентус
1' - 120'
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 0
08.02.2015
Чезена
58' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2 : 1
01.02.2015
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
2 : 3
18.01.2015
Торино
1' - 70'
61'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 4
06.01.2015
Наполи
1' - 90'
75'
83'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.12.2014
Чезена
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1 : 4
14.12.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Чезена
0 : 3
30.11.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2 : 1
09.11.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Чезена
1 : 1
03.11.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
29.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Чезена
0 : 1
26.10.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Палермо
2 : 1
19.10.2014
Чезена
73' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 1
28.09.2014
Милан
1' - 46'
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
3 : 0
24.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2 : 2
20.09.2014
Эмполи
55' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
3 : 0
14.09.2014
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1 : 0
31.08.2014
Парма
Был в запасе
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