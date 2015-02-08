Зе Эдуардо - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Хосе Эдуардо
|Фамилия
|Де Араужо
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Убераба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|88
|Имя
|Хосе Эдуардо
|Фамилия
|Де Араужо
|Команда
|Чезена
|Состав
|Основной
|Родной город
|Убераба
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|88
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чезена
|13
|1
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|85' -90'
|Торино (Турин)
|5:0
|Чезена (Чезена)
|24.05.2015
|74' -90'
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кальяри (Кальяри)
|18.05.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|10.05.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Сассуоло (Сассуоло)
|26.04.2015
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|3:1
|Чезена (Чезена)
|90'
|18.04.2015
|77' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Чезена (Чезена)
|12.04.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Кьево (Верона)
|22.02.2015
|1' -42'
|Милан (Милан)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|15.02.2015
|1' -93'
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Ювентус (Турин)
|08.02.2015
|58' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|2:1
|Лацио (Рим)
|25.01.2015
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|1:2
|Чезена (Чезена)
|18.01.2015
|1' -70'
|Чезена (Чезена)
|2:3
|Торино (Турин)
|61'
|11.01.2015
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|06.01.2015
|1' -90'
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|75' 83'
|20.12.2014
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|90'
|14.12.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Фиорентина (Флоренция)
|30.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:3
|Дженоа (Генуя)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Верона (Верона)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Чезена (Чезена)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|0:1
|Интер (Милан)
|19.10.2014
|73' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Чезена (Чезена)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Чезена (Чезена)
|28.09.2014
|1' -46'
|Чезена (Чезена)
|1:1
|Милан (Милан)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|20.09.2014
|55' -90'
|Чезена (Чезена)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Чезена (Чезена)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:0
|Парма (Парма)