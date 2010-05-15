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Иван Перес
Статистика
Иван Перес - статистика
Завершил карьеру
16 ноября 1985 (40)
#9 | Нападающий
171 см | 66 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
2 : 0
15.05.2010
Депортиво
27' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1 : 0
08.05.2010
Мальорка
85' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3 : 1
05.05.2010
Депортиво
78' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
0 : 1
01.05.2010
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Валенсия
1 : 0
24.04.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0 : 0
18.04.2010
Альмерия
14' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Барселона
3 : 0
14.04.2010
Депортиво
84' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
1 : 1
11.04.2010
Расинг
64' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
3 : 0
04.04.2010
Депортиво
68' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Спортинг
2 : 1
23.03.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0 : 2
20.03.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
0 : 2
20.03.2010
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1 : 1
13.03.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
3 : 1
06.03.2010
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
28.02.2010
Депортиво
57' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2 : 1
20.02.2010
Херес
49' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
2 : 0
14.02.2010
Депортиво
1' - 60'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
07.02.2010
Депортиво
61' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Депортиво
1 : 3
30.01.2010
Реал
54' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
3 : 1
23.01.2010
Атлетик
70' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
2 : 0
17.01.2010
Депортиво
59' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 0
10.01.2010
Осасуна
66' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 0
03.01.2010
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
0 : 0
20.12.2009
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Альмерия
1 : 1
13.12.2009
Депортиво
69' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
21.11.2009
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 2
07.11.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
4 : 0
25.10.2009
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 0
17.10.2009
Севилья
1' - 59'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 0
27.09.2009
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Херес
0 : 3
23.09.2009
Депортиво
83' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
3 : 2
29.08.2009
Депортиво
70' - 90'
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