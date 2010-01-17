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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Депортиво
Мальорка - Депортиво: обзор матча 17 января 2010
Мальорка
17.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
47'
М. Суарес
54'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Депортиво
Замена
Б. Шина
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Адурис
Замена
П. Пеццолано
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Лауре
Замена
И. Перес
️️️️
Жука
ГОЛ! 2:0!
Г. Кастро
Пас отдал
Д. Ават
Желтая карточка
А. Томас
ГОЛ! 1:0!
М. Суарес
Желтая карточка
Д. Колотто
Желтая карточка
Жука
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Ф. Матьони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
АП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
6
Жука
ЦП
14
Пабло Альварес
АП
15
Лауре
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Ават
4
Суарес
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
2
Матьони
19
Марти
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
20
Адурис
4-2-3-1
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
16
Луис
20
Томас
6
Жука
15
Лауре
14
Альварес
22
Родригес
20
Адриан
19
Марти
20
Пеццолано
20
Пеццолано
19
Марти
6
Валеро
16
Шина
16
Шина
6
Валеро
20
Адурис
9
Кейта
9
Кейта
20
Адурис
15
Лауре
23
Бодипо
23
Бодипо
15
Лауре
6
Жука
9
Перес
9
Перес
6
Жука
Остались в запасе
Мальорка
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
24
Писку
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Мальорка - Депортиво
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 18:55 (прямая)
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