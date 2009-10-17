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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Севилья
Депортиво - Севилья: обзор матча 17 октября 2009
Депортиво
17.10.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
39'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Севилья
Замена
Лоло
️️️️
Д. Зокора
Замена
Адриан
️️️️
Рики
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Томас
Замена
А. Коне
️️️️
А. Негредо
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
И. Перес
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
22
Хуан Родригес
АП
9
Иван Перес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
3
Адриано
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Депортиво
25
Ману
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
24
Миста
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Севилья
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-3-1
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
22
Лопо
19
Пабло
20
Томас
16
Серхио
18
Гуардадо
22
Родригес
9
Перес
11
Рики
3-2-3-2
13
Варас
3
Адриано
14
Эскюде
20
Санчес
16
Навас
3
Наварро
11
Ренато
16
Зокора
8
Перотти
21
Негредо
11
Кануте
9
Перес
21
Валерон
21
Валерон
9
Перес
20
Томас
14
Альварес
14
Альварес
20
Томас
11
Рики
20
Адриан
20
Адриан
11
Рики
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
16
Зокора
8
Лоло
8
Лоло
16
Зокора
21
Негредо
2
Коне
2
Коне
21
Негредо
Остались в запасе
Депортиво
Севилья
25
Ману
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Миста
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
25
Ману
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
24
Миста
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Остались в запасе
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Депортиво - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
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