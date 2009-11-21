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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Атлетико
Депортиво - Атлетико: обзор матча 21 ноября 2009
Депортиво
21.11.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 11 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико
20'
Д. Колотто
90+5'
А. Гуардадо
4'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Атлетико
+7
Вторая желтая
К. Сантана
ГОЛ! 2:1!
А. Гуардадо
+5
+4
Желтая карточка
К. Сантана
+4
Желтая карточка
А. Домингес
+4
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
М. Родригес
Замена
П. Альварес
️️️️
Рики
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
Замена
️️️️
Миста
Замена
Симау
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
М. Пабло
+3
Замена
К. Сантана
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Миста
Желтая карточка
Рики
ГОЛ! 1:1!
Д. Колотто
Пас отдал
Х. Родригес
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
11
Рики
ПП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Иван Перес
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
4
Игнасио Камачо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
4-4-1-1
1
Арансубиа
16
Луис
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
18
Гуардадо
22
Родригес
20
Томас
11
Рики
24
Миста
11
Лассад
4-4-2
1
Асенхо
21
Переа
18
Домингес
19
Ибаньес
3
Лопес
11
Родригес
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Хурадо
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
11
Рики
14
Альварес
14
Альварес
11
Рики
54
Синама-Понголь
20
Симау
20
Симау
54
Синама-Понголь
14
Гарсия
23
Сантана
23
Сантана
14
Гарсия
11
Родригес
19
Рейес
19
Рейес
11
Родригес
Остались в запасе
Депортиво
Атлетико
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
9
Иван Перес
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Депортиво - Атлетико
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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