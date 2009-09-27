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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Вильярреал
Депортиво - Вильярреал: обзор матча 27 сентября 2009
Депортиво
27.09.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вильярреал
7'
Жука
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Вильярреал
Желтая карточка
Р. Пирес
Замена
Р. Пирес
️️️️
Кани
Замена
Рики
️️️️
Адриан
Замена
Нилмар
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
Желтая карточка
Кани
Замена
Бруно
️️️️
Д. Годин
20'
Желтая карточка
С. Касорла
Замена
А. Томас
️️️️
Жука
18'
Травма
Жука
17'
ГОЛ! 1:0!
Жука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛП
6
Жука
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
14
Пабло Альварес
ПП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Кани
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
21
Бруно
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
4-4-2
1
Арансубиа
16
Луис
19
Колотто
22
Лопо
19
Пабло
18
Гуардадо
6
Жука
16
Серхио
14
Альварес
20
Адриан
11
Лассад
4-4-2
13
Лопес
18
Вента
2
Годин
5
Маркано
6
Капдевила
8
Касорла
9
Эгурен
19
Сенна
8
Кани
12
Льоренте
25
Росси
6
Жука
20
Томас
20
Томас
6
Жука
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
20
Адриан
11
Рики
11
Рики
20
Адриан
8
Кани
8
Пирес
8
Пирес
8
Кани
2
Годин
21
Бруно
21
Бруно
2
Годин
12
Льоренте
7
Нилмар
7
Нилмар
12
Льоренте
Остались в запасе
Депортиво
Вильярреал
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
24
Миста
АП
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
1
Хавьер Олива
ВР
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
24
Миста
АП
9
Иван Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Депортиво - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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