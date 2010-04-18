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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Альмерия
Депортиво - Альмерия: обзор матча 18 апреля 2010
Депортиво
18.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 33 тур
0 : 0
Завершен
Альмерия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Альмерия
Желтая карточка
М. М'Бами
Замена
Адриан
️️️️
Рики
Желтая карточка
А. Крусат
Замена
Д. Сисма
️️️️
Э. Пельерано
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Г. Серхио
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Д. Колотто
Желтая карточка
А. Томас
Замена
И. Перес
️️️️
А. Гуардадо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
4-4-1-1
1
Арансубиа
15
Гарсия
19
Колотто
15
Лауре
83
Зе Каштру
22
Родригес
20
Томас
18
Гуардадо
16
Серхио
14
Альварес
11
Рики
3-4-2-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
4
Пельерано
23
Сориано
19
М'Бами
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Пьятти
3
Гильерме
5
Уче
16
Серхио
21
Валерон
21
Валерон
16
Серхио
18
Гуардадо
9
Перес
9
Перес
18
Гуардадо
11
Рики
20
Адриан
20
Адриан
11
Рики
10
Пьятти
0
Ньето
0
Ньето
10
Пьятти
4
Пельерано
5
Сисма
5
Сисма
4
Пельерано
Остались в запасе
Депортиво
Альмерия
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Депортиво - Альмерия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Риасор
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