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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Депортиво
Хетафе - Депортиво: обзор матча 07 ноября 2009
Хетафе
07.11.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 2
Завершен
Депортиво
13'
Миста
59'
Ф. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Депортиво
Желтая карточка
П. Риос
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
З. Каштру
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Д. Арансубиа
Вторая желтая
Г. Серхио
Желтая карточка
Ф. Каскеро
Замена
Адриан
️️️️
Миста
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Д. Боатенг
ГОЛ! 0:2!
Ф. Луис
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Ману
Замена
П. Риос
️️️️
Мане
Вторая желтая
Рики
Желтая карточка
Г. Серхио
20'
Желтая карточка
Рики
13'
ГОЛ! 0:1!
Миста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
4-2-2-2
19
Устари
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Марио
18
Боатенг
8
Гонсалес
7
Ману
14
Леон
25
Альбин
9
Сольдадо
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
16
Луис
18
Гуардадо
16
Серхио
20
Томас
22
Родригес
24
Миста
11
Рики
7
Ману
14
Гавилан
14
Гавилан
7
Ману
18
Боатенг
22
Каскеро
22
Каскеро
18
Боатенг
2
Мане
16
Риос
16
Риос
2
Мане
18
Гуардадо
83
Зе Каштру
83
Зе Каштру
18
Гуардадо
24
Миста
20
Адриан
20
Адриан
24
Миста
Остались в запасе
Хетафе
Депортиво
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Хетафе - Депортиво
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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