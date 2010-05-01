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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Сарагоса
Депортиво - Сарагоса: обзор матча 01 мая 2010
Депортиво
01.05.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Сарагоса
50'
А. Колунга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Сарагоса
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Р. Пулидо
️️️️
А. Лафита
Замена
Д. Аньон
️️️️
Рики
Замена
Х. Лопес
️️️️
И. Обрадович
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Адриан
️️️️
Жука
Замена
Х. Паредес
️️️️
А. Эррера
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Н. Лассад
Желтая карточка
Жука
Желтая карточка
И. Ярошик
ГОЛ! 0:1!
А. Колунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
27
Давид Рочела
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
6
Жука
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
11
Рики
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Сарагоса
13
Роберто
ВР
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Эдмилсон
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
29
Давид Аньон
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Икечукву Уче
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-3-3
1
Арансубиа
15
Гарсия
27
Рочела
22
Лопо
19
Пабло
22
Родригес
6
Жука
16
Серхио
9
Перес
11
Лассад
11
Рики
3-5-1-1
13
Роберто
39
Ярошик
0
Пабло Амо
37
Обрадович
21
Агилар
21
Эррера
14
Габи
23
Понцио
7
Лафита
7
Эдмилсон
27
Колунга
11
Рики
29
Аньон
29
Аньон
11
Рики
11
Лассад
21
Валерон
21
Валерон
11
Лассад
6
Жука
20
Адриан
20
Адриан
6
Жука
21
Эррера
3
Паредес
3
Паредес
21
Эррера
7
Лафита
0
Пулидо
0
Пулидо
7
Лафита
37
Обрадович
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
37
Обрадович
Остались в запасе
Депортиво
Сарагоса
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
Главный тренер
Антонио Идальго
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
20
Антонио Томас
ЦП
24
Миста
АП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
14
Икечукву Уче
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Депортиво - Сарагоса
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Риасор
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