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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Реал
Депортиво - Реал: обзор матча 30 января 2010
Депортиво
30.01.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 20 тур
1 : 3
Завершен
Реал
88'
Рики (П)
14'
Э. Гранеро
40'
К. Бензема
90+1'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Реал
Желтая карточка
Х. Родригес
+2
+1
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
Пас отдал
А. Арбелоа
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Рики
Замена
Р. Бодипо
️️️️
Жука
Желтая карточка
М. Пабло
Замена
Р. Дренте
️️️️
Рауль
Замена
Рики
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
Жука
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Гути
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Мануэль Пабло
(К)
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
14
Пабло Альварес
ЛВ
20
Антонио Томас
ЦП
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Гути
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Кака
АП
23
Эстебан Гранеро
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
11
Рики
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
4-2-3-1
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
20
Томас
6
Жука
14
Альварес
21
Валерон
22
Родригес
20
Адриан
4-1-2-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
39
Альбиоль
12
Марсело
3
Алонсо
23
Гранеро
14
Гути
10
Кака
7
Рауль
9
Бензема
14
Альварес
11
Рики
11
Рики
14
Альварес
6
Жука
23
Бодипо
23
Бодипо
6
Жука
21
Валерон
9
Перес
9
Перес
21
Валерон
7
Рауль
87
Дренте
87
Дренте
7
Рауль
Остались в запасе
Депортиво
Реал
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Депортиво - Реал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Риасор
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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