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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Депортиво
Сарагоса - Депортиво: обзор матча 03 января 2010
Сарагоса
03.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Депортиво
Замена
М. Бабич
️️️️
Х. Паредес
Замена
Г. Серхио
️️️️
Х. Домингес
Замена
Н. Браулио
️️️️
Х. Арисменди
Замена
П. Альварес
️️️️
Адриан
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
Х. Домингес
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Р. Пулидо
Замена
Рики
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Агилар
Желтая карточка
Х. Родригес
Желтая карточка
А. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
0
Рубен Пулидо
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
23
Леонардо Понцио
(К)
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
ЦП
22
Хуан Родригес
ПП
20
Адриан
ЦФ
18
Андрес Гуардадо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
34
Микаель Гаффу
ЦП
14
Габи
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
30
Алекс Санчес
ЦФ
85
Нобрега Браулио
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
4-3-2-1
22
Каррисо
3
Паредес
0
Пулидо
6
Гони Байо
2
Диого
21
Эррера
23
Понцио
21
Агилар
7
Лафита
7
Пеннант
14
Арисменди
4-4-2
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
16
Луис
22
Родригес
20
Томас
21
Валерон
28
Домингес
18
Гуардадо
20
Адриан
3
Паредес
0
Бабич
0
Бабич
3
Паредес
21
Агилар
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Агилар
14
Арисменди
85
Браулио
85
Браулио
14
Арисменди
28
Домингес
16
Серхио
16
Серхио
28
Домингес
20
Адриан
14
Альварес
14
Альварес
20
Адриан
21
Валерон
11
Рики
11
Рики
21
Валерон
Остались в запасе
Сарагоса
Депортиво
34
Микаель Гаффу
ЦП
30
Алекс Санчес
ЦФ
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
14
Габи
ЦП
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
34
Микаель Гаффу
ЦП
30
Алекс Санчес
ЦФ
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
14
Габи
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Сарагоса - Депортиво
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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