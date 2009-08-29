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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Депортиво
Реал - Депортиво: обзор матча 29 августа 2009
Реал
29.08.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 2
Завершен
Депортиво
27'
Рауль
34'
К. Роналду (П)
61'
Л. Диарра
31'
Рики
47'
Х. Карлос Валерон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Депортиво
Замена
Гути
️️️️
Кака
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Миста
️️️️
Рики
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
И. Перес
️️️️
Х. Карлос Валерон
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Альварес
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Рауль
ГОЛ! 3:2!
Л. Диарра
Желтая карточка
Л. Диарра
ГОЛ! 2:2!
Х. Карлос Валерон
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Арансубиа
ГОЛ! 1:1!
Рики
Пас отдал
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Рауль
Пас отдал
К. Бензема
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
7
Рауль
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
6
Жука
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Гути
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
9
Иван Перес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
39
Альбиоль
24
Гарай
5
Арбелоа
3
Алонсо
19
Диарра
7
Рауль
10
Кака
9
Бензема
7
Роналду
4-2-3-1
1
Арансубиа
15
Лауре
83
Зе Каштру
22
Лопо
16
Луис
6
Жука
22
Родригес
14
Альварес
21
Валерон
18
Гуардадо
11
Рики
7
Рауль
23
Гранеро
23
Гранеро
7
Рауль
10
Кака
14
Гути
14
Гути
10
Кака
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
14
Альварес
7
Лафита
7
Лафита
14
Альварес
11
Рики
24
Миста
24
Миста
11
Рики
21
Валерон
9
Перес
9
Перес
21
Валерон
Остались в запасе
Реал
Депортиво
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Реал - Депортиво
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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