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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Депортиво
Осасуна - Депортиво: обзор матча 05 мая 2010
Осасуна
05.05.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Депортиво
11'
Х. Камуньяс
24'
В. Пандиани
32'
Хуанфран
15'
Рики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Депортиво
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
В. Пандиани
Замена
И. Перес
️️️️
Д. Аньон
Замена
Рупер
️️️️
Ф. Пуньяль
Замена
К. Вадоч
️️️️
К. Аранда
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Замена
Н. Лассад
️️️️
Жука
Замена
Г. Серхио
️️️️
Х. Карлос Валерон
ГОЛ! 3:1!
Хуанфран
Желтая карточка
К. Аранда
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
ГОЛ! 2:1!
В. Пандиани
15'
ГОЛ! 1:1!
Рики
ГОЛ! 1:0!
Х. Камуньяс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
27
Давид Рочела
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
6
Жука
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
29
Давид Аньон
ЦФ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Осасуна
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Дади
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Диего Сеоане
ЛЗ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
24
Миста
АП
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
4
Фланьо
23
Серхио
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
10
Пуньяль
6
Некунам
12
Пандиани
7
Аранда
3-2-2-1-2
1
Арансубиа
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
19
Пабло
27
Рочела
22
Родригес
6
Жука
21
Валерон
11
Рики
29
Аньон
7
Аранда
32
Вадоч
32
Вадоч
7
Аранда
10
Пуньяль
24
Рупер
24
Рупер
10
Пуньяль
12
Пандиани
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
12
Пандиани
21
Валерон
16
Серхио
16
Серхио
21
Валерон
6
Жука
11
Лассад
11
Лассад
6
Жука
29
Аньон
9
Перес
9
Перес
29
Аньон
Остались в запасе
Осасуна
Депортиво
0
Дади
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
25
Ману
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Миста
АП
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
0
Дади
ЦФ
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
6
Ойер
ОП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Миста
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Осасуна - Депортиво
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Эль Садар
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