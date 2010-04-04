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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Депортиво
Атлетико - Депортиво: обзор матча 04 апреля 2010
Атлетико
04.04.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
22'
Хуанито
58'
Д. Форлан
61'
Тиагу
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Депортиво
Замена
Х. Молино
️️️️
Симау
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Серхио
Желтая карточка
А. Домингес
Замена
Э. Сальвио
️️️️
С. Агуэро
Замена
И. Перес
️️️️
Адриан
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 3:0!
Тиагу
Пас отдал
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 2:0!
Д. Форлан
Замена
Рики
️️️️
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
Симау
ГОЛ! 1:0!
Хуанито
Пас отдал
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
5
Тиагу
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
20
Симау
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
59
Хорхе Молино
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
29
Давид Аньон
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
11
Рики
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
5
Хуанито
30
Уйфалуши
14
Хурадо
5
Тиагу
4
Камачо
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
4-2-3-1
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
22
Лопо
15
Лауре
16
Серхио
20
Томас
22
Родригес
21
Валерон
18
Гуардадо
20
Адриан
20
Симау
59
Молино
59
Молино
20
Симау
10
Агуэро
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Агуэро
10
Форлан
6
Бальде
6
Бальде
10
Форлан
16
Серхио
15
Гарсия
15
Гарсия
16
Серхио
20
Адриан
9
Перес
9
Перес
20
Адриан
21
Валерон
11
Рики
11
Рики
21
Валерон
Остались в запасе
Атлетико
Депортиво
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
29
Давид Аньон
ЦФ
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
29
Давид Аньон
ЦФ
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Атлетико - Депортиво
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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