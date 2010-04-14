Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Депортиво
Барселона - Депортиво: обзор матча 14 апреля 2010
Барселона
14.04.2010, среда, 23:55
Испания. Примера, 32 тур
3 : 0
Завершен
Депортиво
16'
Б. Кркич
68'
Педро
72'
Я. Туре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Депортиво
Замена
И. Перес
️️️️
Г. Серхио
Желтая карточка
М. Пабло
Замена
С. Бускетс
️️️️
Хави
Замена
Т. Анри
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Замена
Н. Лассад
️️️️
Рики
ГОЛ! 2:0!
Педро
Замена
Х. Домингес
️️️️
П. Альварес
Замена
С. Кейта
️️️️
Жеффрен
Желтая карточка
П. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Хави
16'
14'
Желтая карточка
А. Лопо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
19
Мануэль Пабло
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
14
Пабло Альварес
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
Депортиво
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
4
Маркес
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
42
Туре
9
Жеффрен
10
Месси
9
Педро
9
Кркич
4-2-3-1
1
Арансубиа
15
Лауре
24
Писку
22
Лопо
19
Пабло
16
Серхио
20
Томас
22
Родригес
14
Альварес
18
Гуардадо
11
Рики
6
Хави
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Хави
9
Жеффрен
20
Кейта
20
Кейта
9
Жеффрен
9
Кркич
12
Анри
12
Анри
9
Кркич
14
Альварес
28
Домингес
28
Домингес
14
Альварес
16
Серхио
9
Перес
9
Перес
16
Серхио
11
Рики
11
Лассад
11
Лассад
11
Рики
Остались в запасе
Барселона
Депортиво
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Барселона - Депортиво
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Депортиво
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
12
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
00:43
7
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
00:15
12
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
Вчера, 16:42
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Известен обладатель Golden Boy-2026
9 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+