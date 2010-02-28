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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Депортиво
Вильярреал - Депортиво: обзор матча 28 февраля 2010
Вильярреал
28.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 0
Завершен
Депортиво
36'
Х. Льоренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Депортиво
Замена
Р. Пирес
️️️️
Д. Фустер
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Д. Аньон
Замена
Д. Аньон
️️️️
Адриан
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
А. Ибагаса
Замена
М. Рубен
️️️️
Х. Льоренте
Замена
Р. Бодипо
️️️️
А. Гуардадо
Замена
И. Перес
️️️️
П. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Желтая карточка
Лауре
20'
Желтая карточка
А. Гуардадо
Желтая карточка
Х. Льоренте
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Давид Фустер
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
24
Писку
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Кани
ПП
15
Марко Рубен
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
29
Давид Аньон
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
4-3-1-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
6
Лопес
7
Ибагаса
19
Сенна
21
Бруно
19
Фустер
7
Нилмар
12
Льоренте
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
19
Колотто
24
Писку
15
Лауре
18
Гуардадо
28
Домингес
20
Томас
22
Родригес
14
Альварес
20
Адриан
19
Фустер
8
Пирес
8
Пирес
19
Фустер
7
Ибагаса
0
Эскудеро
0
Эскудеро
7
Ибагаса
12
Льоренте
15
Рубен
15
Рубен
12
Льоренте
20
Адриан
29
Аньон
29
Аньон
20
Адриан
18
Гуардадо
23
Бодипо
23
Бодипо
18
Гуардадо
14
Альварес
9
Перес
9
Перес
14
Альварес
Остались в запасе
Вильярреал
Депортиво
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
18
Хави Вента
ПЗ
8
Кани
ПП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Вильярреал - Депортиво
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
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