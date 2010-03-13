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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Депортиво
Севилья - Депортиво: обзор матча 13 марта 2010
Севилья
13.03.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
22'
Ф. Фасио
25'
Адриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Депортиво
Замена
Р. Бодипо
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Н. Лассад
️️️️
Х. Карлос Валерон
Желтая карточка
Лауре
Замена
П. Альварес
️️️️
А. Томас
Желтая карточка
Ф. Кануте
Желтая карточка
А. Томас
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Х. Домингес
Желтая карточка
Д. Перотти
ГОЛ! 1:1!
Адриан
Пас отдал
А. Гуардадо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фасио
Пас отдал
Д. Перотти
Желтая карточка
Д. Колотто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛВ
28
Хуан Домингес
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
22
Хуан Родригес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Севилья
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
3
Адриано
18
Станкявичус
16
Зокора
11
Ренато
8
Перотти
21
Негредо
11
Кануте
4-2-3-1
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
28
Домингес
20
Томас
22
Родригес
21
Валерон
18
Гуардадо
20
Адриан
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
20
Томас
14
Альварес
14
Альварес
20
Томас
21
Валерон
11
Лассад
11
Лассад
21
Валерон
18
Гуардадо
23
Бодипо
23
Бодипо
18
Гуардадо
Остались в запасе
Севилья
Депортиво
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Маноло Хименес
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Севилья - Депортиво
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 23:55 (прямая)
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