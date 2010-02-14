Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 14 февраля 2010
Эспаньол
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво
39'
Х. Верду
59'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Л. Гарсия
+1
Замена
М. Уртадо
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
Х. Маркес
Желтая карточка
Х. Родригес
Замена
Х. Домингес
️️️️
Жука
Замена
П. Освальдо
️️️️
И. Алонсо
Желтая карточка
Лауре
Замена
Рики
️️️️
И. Перес
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Адриан
Красная карточка
А. Томас
ГОЛ! 1:0!
Х. Верду
Пас отдал
Х. Кальехон
Желтая карточка
Д. Гарсиа
Желтая карточка
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
(К)
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
24
Иван Алонсо
АП
10
Луис Гарсия
ПП
25
Хоан Верду
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
15
Лауре
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
(К)
ПЗ
20
Адриан
ЛП
20
Антонио Томас
ЦП
6
Жука
ЦП
23
Родольфо Бодипо
АП
22
Хуан Родригес
ПП
9
Иван Перес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
11
Рики
ЦФ
4-4-1-1
13
Камени
3
Гарсиа
4
Руис
2
Пареха
2
Чика
7
Кальехон
15
Баэна
10
Хави Маркес
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
25
Верду
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
22
Родригес
20
Томас
6
Жука
20
Адриан
23
Бодипо
9
Перес
7
Кальехон
16
Уртадо
16
Уртадо
7
Кальехон
24
Алонсо
10
Освальдо
10
Освальдо
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
0
Маркес
0
Маркес
10
Луис Гарсия
20
Адриан
18
Гуардадо
18
Гуардадо
20
Адриан
6
Жука
28
Домингес
28
Домингес
6
Жука
9
Перес
11
Рики
11
Рики
9
Перес
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
18
Хуан Форлин
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
9
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Диего Сеоане
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Эспаньол
Депортиво
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Депортиво» – «Осасуна»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Депортиво» и «Осасуны» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Атлетико» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+