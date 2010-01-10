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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 10 января 2010
Депортиво
10.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
49'
Х. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Осасуна
Желтая карточка
Д. Колотто
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
Х. Домингес
️️️️
А. Гуардадо
Замена
Рупер
️️️️
Хуанфран
Красная карточка
Д. Некунам
Замена
И. Перес
️️️️
Г. Серхио
Замена
Ж. Галан
️️️️
К. Аранда
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
В. Пандиани
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
П. Альварес
Желтая карточка
Х. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Гонсалес Серхио
ЦП
20
Антонио Томас
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Депортиво
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
9
Иван Перес
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
1
Андрес
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Жорже Галан
ЦФ
4-4-1-1
1
Арансубиа
16
Луис
22
Лопо
19
Колотто
19
Пабло
18
Гуардадо
16
Серхио
20
Томас
22
Родригес
14
Альварес
20
Адриан
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
17
Хосечо
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
10
Пуньяль
6
Некунам
17
Камуньяс
12
Пандиани
7
Аранда
18
Гуардадо
28
Домингес
28
Домингес
18
Гуардадо
14
Альварес
21
Валерон
21
Валерон
14
Альварес
16
Серхио
9
Перес
9
Перес
16
Серхио
7
Аранда
0
Галан
0
Галан
7
Аранда
20
Хуанфран
24
Рупер
24
Рупер
20
Хуанфран
12
Пандиани
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
12
Пандиани
Остались в запасе
Депортиво
Осасуна
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
2
Роберто
ВР
1
Андрес
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Остались в запасе
25
Ману
ВР
15
Лауре
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
1
Андрес
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
15
Роверсио
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Главный тренер
Хосе Антонио Камачо
Статистика матча Депортиво - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Риасор
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