Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сильвен Эбанкс-Блейк - статистика

Завершил карьеру
29 марта 1986 (40)
#9 | Нападающий
173 см | 91 кг
Англия | Ямайка
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
22
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.05.2012
Вулверхэмптон
76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
13.05.2012
Вулверхэмптон
1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
06.05.2012
Эвертон
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
4 : 4
28.04.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
22.04.2012
Манчестер Сити
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0 : 0
14.04.2012
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
11.04.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сток Сити
2 : 1
07.04.2012
Вулверхэмптон
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
31.03.2012
Болтон
1' - 80'
53'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Норвич Сити
2 : 1
24.03.2012
Вулверхэмптон
65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вулверхэмптон
0 : 5
18.03.2012
Манчестер Юнайтед
78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
10.03.2012
Блэкберн
81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Ньюкасл
2 : 2
25.02.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1 : 5
12.02.2012
Вест Бромвич
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
04.02.2012
Вулверхэмптон
24' - 90'
71'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
31.01.2012
Ливерпуль
61' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
21.01.2012
Астон Вилла
90' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1 : 1
14.01.2012
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
02.01.2012
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Болтон
1 : 1
31.12.2011
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Арсенал
1 : 1
27.12.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
20.12.2011
Норвич Сити
1' - 80'
37'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
17.12.2011
Сток Сити
75' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 1
10.12.2011
Вулверхэмптон
77' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
04.12.2011
Сандерленд
66' - 90'
90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
3 : 0
26.11.2011
Вулверхэмптон
38' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Эвертон
2 : 1
19.11.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
06.11.2011
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Манчестер Сити
3 : 1
29.10.2011
Вулверхэмптон
85' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
22.10.2011
Суонси
1' - 83'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вест Бромвич
2 : 0
16.10.2011
Вулверхэмптон
55' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
21.08.2011
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Блэкберн
1 : 2
13.08.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Главные новости
«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
12:07
1
Европейский клуб отказался от Дзюбы
11:39
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
11:03
1
Нашелся тренер, готовый взять Мостового в свой штаб
10:55
2
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
15
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
5
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+