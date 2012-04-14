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Сандерленд - Вулверхэмптон
Сандерленд - Вулверхэмптон: обзор матча 14 апреля 2012
Сандерленд
14.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Р. Стирмен
Замена
Р. Зубар
️️️️
К. Фоли
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Гарднер
Замена
Р. Зубар
️️️️
М. Кайтли
Замена
М. Джарвис
️️️️
Э. Форд
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
5
Эггерт Йонссон
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
3-4-3
22
Миньоле
6
Килгаллон
6
Тернер
27
Бардсли
15
Ричардсон
7
Ларссон
4
Коулбэк
8
Гарднер
29
Сессеньон
32
Бендтнер
16
МакКлин
3-4-3
13
Хеннесси
44
Фоли
19
Стирмен
6
Берра
16
Дэвис
20
Хенри
3
Уорд
28
Кайтли
7
Форд
9
Эбанкс-Блейк
26
Флетчер
8
Гарднер
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
8
Гарднер
28
Кайтли
23
Зубар
23
Зубар
28
Кайтли
7
Форд
16
Джарвис
16
Джарвис
7
Форд
Остались в запасе
Сандерленд
Вулверхэмптон
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
5
Эггерт Йонссон
ЦП
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Терри Коннор
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Остались в запасе
5
Эггерт Йонссон
ЦП
24
Дорус Де Врис
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Терри Коннор
Статистика матча Сандерленд - Вулверхэмптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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