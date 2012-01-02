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Вулверхэмптон - Челси
Вулверхэмптон - Челси: обзор матча 02 января 2012
Вулверхэмптон
02.01.2012, понедельник, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Челси
85'
С. Уорд
55'
Рамирес
88'
Ф. Лэмпард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Челси
ГОЛ! 1:2!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Э. Коул
ГОЛ! 1:1!
С. Уорд
Пас отдал
С. Флетчер
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Х. Мата
Замена
К. Фоли
️️️️
Д. Эдвардс
Замена
С. Флетчер
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 0:1!
Рамирес
Пас отдал
Д. Терри
Замена
М. Джарвис
️️️️
Э. Форд
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
К. Дойл
Желтая карточка
К. Хенри
Желтая карточка
А. Хэммилл
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ПЗ
7
Адам Хэммилл
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ОП
21
Ориоль Ромеу
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
12
Стивен Хант
ЛП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-5-1
13
Хеннесси
3
Уорд
28
Джонсон
6
Берра
19
Стирмен
7
Хэммилл
16
Эдвардс
5
Фримпонг
20
Хенри
7
Форд
9
Дойл
4-2-2-1-1
1
Чех
3
Босингва
26
Терри
4
Луис
3
Коул
14
Мейрелеш
21
Ромеу
7
Рамирес
8
Лэмпард
64
Мата
9
Торрес
16
Эдвардс
44
Фоли
44
Фоли
16
Эдвардс
7
Форд
16
Джарвис
16
Джарвис
7
Форд
5
Фримпонг
26
Флетчер
26
Флетчер
5
Фримпонг
64
Мата
16
МакИкран
16
МакИкран
64
Мата
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Челси
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
12
Стивен Хант
ЛП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
12
Стивен Хант
ЛП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Вулверхэмптон - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Мулинекс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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