Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 29 октября 2011
Манчестер Сити
29.10.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
52'
Э. Джеко
66'
А. Коларов
90+1'
А. Джонсон
76'
С. Хант (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
ГОЛ! 3:1!
А. Джонсон
Пас отдал
Я. Туре
+1
Замена
М. Джарвис
️️️️
С. Хант
Замена
С. Эбанкс-Блейк
️️️️
А. Гедиура
Замена
С. Савич
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хант
Красная карточка
В. Компани
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Насри
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 2:0!
А. Коларов
Замена
А. Джонсон
️️️️
Э. Джеко
Желтая карточка
Э. Джеко
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Агуэро
Желтая карточка
К. Дойл
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
42
Яя Туре
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Давид Сильва
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Стивен Уорд
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
23
Джейми О'Хара
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ПП
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Вулверхэмптон
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
7
Адам Хэммилл
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
11
Коларов
15
Лескотт
4
Компани
4
Ричардс
42
Туре
18
Бэрри
14
Насри
21
Сильва
10
Агуэро
10
Джеко
4-5-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
6
Берра
28
Джонсон
3
Уорд
16
Эдвардс
6
Гедиура
23
О'Хара
20
Хенри
12
Хант
9
Дойл
10
Агуэро
15
Савич
15
Савич
10
Агуэро
10
Джеко
11
Джонсон
11
Джонсон
10
Джеко
14
Насри
45
Балотелли
45
Балотелли
14
Насри
12
Хант
16
Джарвис
16
Джарвис
12
Хант
16
Эдвардс
7
Хэммилл
7
Хэммилл
16
Эдвардс
6
Гедиура
9
Эбанкс-Блейк
9
Эбанкс-Блейк
6
Гедиура
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+