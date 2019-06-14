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Сергей Игнашевич
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Все новости
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
21
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
166
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
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Сергей Игнашевич - статьи
Защитник
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Фамилия
Игнашевич
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
14 июля 1979 (43 года)
Рост
186
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
14.06.2019 20:00
Важные моменты ЧМ-2018, которые мы могли забыть
Было зрелищно и весело.
10
05.12.2018 00:55
11 известных игроков, которые, оказывается, уже тренеры
У многих переход от игровой карьеры к тренерской получился максимально коротким.
21
08.07.2018 21:42
Сборная встретилась со страной. Это было легендарно
Новый уровень счастья.
11
08.07.2018 13:05
Игнашевич − образцовый русский футболист
Легенда уходит.
29
01.07.2018 21:07
Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю
Герои, которых не ждали.
54
01.07.2018 19:40
Да-да-да-да! Счастье!!!
ААААААААА!
43
03.06.2018 18:00
Пять россиян, которых зря взяли на ЧМ-2018
По выбору состава есть вопросы.
112
31.05.2018 09:55
6 цифр о том, как глубоко упала Россия
Эту сборную уже ничего не спасет.
67
30.05.2018 23:35
Главные выводы по матчу Австрия – Россия
Безрезультатные изменения Черчесова.
101
14.05.2018 21:40
Игнашевич снова в сборной. Зачем?
Березуцкие, ваша очередь.
41
05.04.2018 14:30
Каким же великим был ЦСКА, когда в последний раз играл с «Арсеналом»
В команде еще остаются герои того успеха.
23
17.04.2017 18:45
Лучшие игроки в истории чемпионата России
«Бомбардир» завершает серию рейтингов, где вы выбирали лучших игроков в истории чемпионатов России. Представляем символическую сборную из этих футболистов.
66
02.04.2017 23:00
Прервалась рекордная серия Акинфеева. «Зенит» выиграл у «Рубина». Дайджест событий дня
Игнашевич обогнал Семака по количеству матчей в РФПЛ. Футболистам «Оренбурга» обещают денежную награду за победу над «Спартаком». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
12.01.2017 21:00
Селюк собирается спасти «Томь». Самедов все-таки перейдет в «Спартак». Дайджест событий дня
Дмитрий Селюк готов протянуть «Томи» руку помощи. Лондонский «Арсенал» продлил контракты с тремя лидерами. «Вест Хэм» не хочет отпускать Димитри Пайета. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
8
02.01.2017 18:25
Дедушка Глушаков и прыгун Смолов. Как футболисты встретили Новый год
Футбольные клубы круто поздравили своих болельщиков, а игроки сами получили подарки. «Бомбардир» показывает веселые фотографии и новогодние видео с участием футболистов.
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