Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о гостевом матче 18-го тура Примеры с «Барселоной» (2:1).
«Я счастлив, не стану лукавить. Команде пришлось помучиться, «Барселона» очень хороша, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Облак. Благодаря этому мы выжили.
Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол. Серлот забил отличный гол», – сказал Симеоне.
- Гол у «Барселоны» забил Педри на 30-й минуте. У «Атлетико» отличились Родриго Де Пауль на 60-й и Александр Сорлот на 90+6-й.
- Мадридцы лидируют в Ла Лиге с 41 очком после 18 матчей. Каталонцы идут вторыми с 38 баллами по итогам 19 встреч.