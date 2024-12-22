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    Симеоне прокомментировал победу над «Барселоной»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о гостевом матче 18-го тура Примеры с «Барселоной» (2:1).

    «Я счастлив, не стану лукавить. Команде пришлось помучиться, «Барселона» очень хороша, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов отлично сыграли в защите, в особенности Облак. Благодаря этому мы выжили.

    Во втором тайме мы стали играть лучше. У Барриоса был хороший момент, и он сравнял счет. У «Барселоны» их было много, но богиня удачи помогла нам выстоять. Когда так много атакуешь, можешь запутаться, мы проявили терпение и воспользовались контратакой, забив прекрасный гол. Серлот забил отличный гол», – сказал Симеоне.

    • Гол у «Барселоны» забил Педри на 30-й минуте. У «Атлетико» отличились Родриго Де Пауль на 60-й и Александр Сорлот на 90+6-й.
    • Мадридцы лидируют в Ла Лиге с 41 очком после 18 матчей. Каталонцы идут вторыми с 38 баллами по итогам 19 встреч.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:51
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    Комментарии (1)
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    sined1951
    1734858300
    Победили в стиле казанского Рубина образца 2008-2010 годов.
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