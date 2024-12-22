Ассистент дисквалифицированного Флика прокомментировал поражение от «Атлетико»

Ассистент главного тренера «Барселоны» Маркус Зорг подвел итоги домашнего матча 18-го тура Примеры с «Атлетико» (1:2).

«Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение.

Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения.

Конечно, когда ты не забиваешь второй гол такой команде, как «Атлетико», в последние 15 минут у тебя могут возникнуть большие сложности.

Думаю, мы хорошо защищались в конце игры, но в последний момент соперник сумел нам забить», – сказал Зорг.