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    • Ассистент дисквалифицированного Флика прокомментировал поражение от «Атлетико»

    Ассистент дисквалифицированного Флика прокомментировал поражение от «Атлетико»

    Ассистент главного тренера «Барселоны» Маркус Зорг подвел итоги домашнего матча 18-го тура Примеры с «Атлетико» (1:2).

    «Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение.

    Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения.

    Конечно, когда ты не забиваешь второй гол такой команде, как «Атлетико», в последние 15 минут у тебя могут возникнуть большие сложности.

    Думаю, мы хорошо защищались в конце игры, но в последний момент соперник сумел нам забить», – сказал Зорг.

    • Гол у «Барселоны» забил Педри на 30-й минуте. У «Атлетико» отличились Родриго Де Пауль на 60-й и Александр Сорлот на 90+6-й.
    • Мадридцы лидируют в Ла Лиге с 41 очком после 18 матчей. Каталонцы идут вторыми с 38 баллами по итогам 19 встреч.
    • Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отсутствовал на скамейке запасных, так ккак был дисквалифицирован на два матча после удаления в гостевой игре 16-го тура против «Бетиса» (2:2).
    • Каталонцы проиграли три домашних матча подряд в Примере.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии (2)
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    Александр52
    1734864466
    Обидный проигрыш. На ровном месте. При блестящей игре в середине поля. Причина ??? Атака Барсы выдохлась. Между нападающими нет взаимодействия. Фактически боролись 2 школы - аргентинская и бразильская и мы эту разницу стилей в их игре увидели вчера. Рафинья вчера провалил всё. Его безумные тупые навесы справа все были в молоко. Он одиночка, он классик бразильской школы, ни кого не вижу, всё делаю сам, а всё что ему вчера выдавал *****, он всё провалил. Напротив, у Атлетико, вчера была супер аргентинская выдержка, терпение, дисциплина, коллективная аргентинская игра и в итоге заслуженный результат. Что же делать Барсе? Лапорту не уберёшь, но именно Лапорта может пойти на поклон к Месси, упасть ему в ноги и попросить вернуться домой.
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    Александр52
    1734864886
    Господа Бомбардиры и её модераторы !!! Почему у вас имя ***** банится ? Спросите у Генича, он вчера это имя по ТВ-3 произносил тысячу раз. Почему у вас такие тупые настройки этого сайта. Всякую чушь, глупые реплики пропускаете, а назвать имя лучшего игрока под запретом
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