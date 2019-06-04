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Сергей Игнашевич
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
5
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
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Все новости
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
21
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
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16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
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«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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Сергей Игнашевич - посты
Защитник
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Фамилия
Игнашевич
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
14 июля 1979 (43 года)
Рост
186
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
04.06.2019 21:48
Игнашевич стал главным тренером Торпедо. Где логика ?
Бывший футболист сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич возглавил «Торпедо», сообщает официальный сайт московского клуба. Соглашение «Торпедо» с российским специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления ещe на один год.
02.06.2019 19:32
Сергей Игнашевич возглавит московское Торпедо
Долгое время фаворитом на пост наставника команды оставался Денис Бушуев, и его кандидатура была поддержана советом директоров, однако в последний момент был сделан выбор в пользу Игнашевича.
26.08.2018 17:52
Футбол
Благотворец
25.03.2017 12:15
Россия как «Томь». Почему у сборной ничего не получается
Проигранный матч с Кот-д’Ивуаром нарекли самой безысходной игрой сборной России при Черчесове. Блог «Бескрайний нападающий» не оправдывает команду, но ищет причину неудачи не только в неловкости Кутепова.
29.01.2017 03:56
День Сурка
Вспоминаем борьбу за путевку в ЛЧ, между Локомотивом и Тиролем
29.12.2016 16:17
Все голы Федора Смолова в прошедшем сезоне
Федор Смолов был признан лучшим игроком России по итогам 2016 года.Блог «Мысли в слух» вспоминает ВСЕ голы Федора, и делает видео ряд этих мячей.Благо посмотреть есть на что.
10.12.2016 19:16
Dream Team. Бывшие для «Локомотива»
По слухам, зимой «Локомотив» может подписать трех своих экс-игроков – Измайлова, Билялетдинова и Оздоева. Однако в лиге есть еще полтора десятка бывших «железнодорожников», из которых можно сколотить команду, вполне конкурентоспособную на уровне РФПЛ
15.11.2016 14:00
36+. Главные ветераны российского футбола
На днях в сборную Бельгии вызвали 39-летнего хавбека Тимми Симонса, а 40-летний экс-форвард сборной Уругвая Себастьян Абреу сменил клубную прописку уже в 28 раз. Блог Vanity Fair предлагает вспомнить наших стариков, которые ничем не хуже.
10
05.11.2016 02:13
Соучастники. Кто помогал Акинфееву пропускать
Ровно 24 года назад ЦСКА в фантастическом матче на «Камп Ноу» обыграл «Барселону», уступая 0:2. Пока вы ностальгируете по временам, когда армейцы были в порядке, предлагаем изучить список друзей Акинфеева, внесших наиболее весомый вклад в его рекорд.
2
22.09.2016 13:17
Пасуй на длинного. Как Слуцкий перестраивает ЦСКА
Офсайды, передачи, удары, единоборства, оборона. Чем нынешний ЦСКА отличается от прошлогоднего, и почему упростить игру – не значит сделать её хуже.
07.09.2016 15:00
Иваныч. 10 лет дебюту Хиддинка в сборной России
Диванные эксперты ищут прогресс в игре сборной Черчесова и уже наверняка видят проблески футбола, который Россия покажет миру в 2018 году. Блог «Vanity Fair» вспоминает, с чего начиналась русско-голландская сказка-2008.
4
07.09.2016 09:00
Сборная игроков, которых Черчесов не вызвал на товарищеские матчи
Блог «Чего хотят болельщики?» собрал целый состав из футболистов, которых не вызвали в сборную России.
12
31.08.2016 17:00
Лишь бы не комедия. Три вопроса к Черчесову перед матчем с Турцией
Уже в среду сборная России проведет дебютный матч под руководством нового главного тренера. Станислав Черчесов вызвал на сбор большое количество новичков и заставил нас задуматься о возможных тактических вариантах.
4
26.06.2016 17:15
Не драма, а комедия: информационная война с лимитом на легионеров
Развенчание мифа о «безлимитной» сборной и мысли вслух о том, кому могут быть выгодны крики об отмене лимита на легионеров в России.
24
21.06.2016 18:00
Бытие Леонида в сборной России: лишь вопросы без ответов
Откровенно провальное выступление российской команды на Евро-2016 заставило-таки сказать то, что давно просилось наружу.
12
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