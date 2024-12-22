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    Реакция Дюкова на фото Воробьева с убитыми зайцами

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандал с участием нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

    • 27-летний футболист был на охоте, где сфотографировался с убитыми зайцами.
    • Он провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
    • Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга» за 2,5 млн евро.

    «Вопрос о том, нарушил он законодательство или нет, лучше задать юристам. Если нарушил, то, конечно, это плохо.

    Если говорить о моем личном отношении, то заяц не является в России каким-то «тотемным животным».

    Тем не менее, когда я рос, в детском саду все были зайчиками или снежинками. Я также вырос на мультфильме «Ну, погоди», где заяц был одним из героев, на песне Никулина «Косят зайцы траву» (смеется)...

    Поэтому, честно говоря, мне зайцев жалко», – сказал Дюков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1734869424
    Еще один квадробер)))
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    Интерес
    1734872597
    Дюков рассказал всё,что знал о зайцах.НО умолчал,что в детстве стрелял из рогатки ,на "Малой Рогатке",по воробьям.
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    Каратель помойников
    1734875615
    Реакция Дюкова на фото Воробьева с убитыми зайцами -" а где мой заяц?"
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