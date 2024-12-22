Реакция Дюкова на фото Воробьева с убитыми зайцами

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал скандал с участием нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

27-летний футболист был на охоте, где сфотографировался с убитыми зайцами.

Он провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга» за 2,5 млн евро.

«Вопрос о том, нарушил он законодательство или нет, лучше задать юристам. Если нарушил, то, конечно, это плохо.

Если говорить о моем личном отношении, то заяц не является в России каким-то «тотемным животным».

Тем не менее, когда я рос, в детском саду все были зайчиками или снежинками. Я также вырос на мультфильме «Ну, погоди», где заяц был одним из героев, на песне Никулина «Косят зайцы траву» (смеется)...

Поэтому, честно говоря, мне зайцев жалко», – сказал Дюков.