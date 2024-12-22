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    • Каманцев объяснил, почему судьи, бравшие деньги от «Чайки», работают в РПЛ

    Каманцев объяснил, почему судьи, бравшие деньги от «Чайки», работают в РПЛ

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о ситуации с выплатами судьям от представителей «Чайки».

    – [Губернатор Самарской области] Федорищев во время пресс-конференции задал мне вопрос – неужели не знаю, что судьи берут деньги? Как бы вы ответили на него?

    – У нас была доказана ситуация с «Чайкой», можем поэтому сказать – да, мы знаем об этом.

    – Но ведь в случае с этой историей известно, что некоторые арбитры, которые получали на карточку деньги от представителя клуба, в итоге продолжают судить, в том числе в РПЛ. Как так вышло?

    – Объясняется просто – они взаимодействовали с правоохранительными органами и эти деньги получили постфактум в виде благодарности. В то время существовала практика расчета с арбитрами через клуб. Это то, что мы, когда пришли с Ашотом Рафаиловичем Хачатурянцем сразу же стали исправлять – все финансовые отношения должны идти через федерацию.

    Осталось только одно исключение, – товарищеские матчи. Назначения идут через нас, договоры идут через нас и мы знаем, сколько конкретный судья получил за работу на определенном товарищеском матче.

    – То есть в том случае с «Чайкой» арбитры, помимо стандартного гонорара, получили что-то еще.

    – Да, еще бонусы. Что важно для меня – до матча у них не было договоренности о конкретном судействе, а после матча они не общались и не отчитывались перед клубом. И с каким-то временным отлагательным лагом им на счет были перечислены деньги.

    То есть они не совершали никаких действий, чтобы эту благодарность заслужить. То, что они получили деньги и не вернули их – это проблема.

    – Они не понимали, за что им перечислили деньги?

    – Они воспринимали это как некую благодарность и, наверное, да, смалодушничали. Поэтому свою одну единственную запасную жизнь в судействе использовали.

    – Кто из этих арбитров судит сейчас в РПЛ?

    – Шафеев и Сафьян. Но насколько знаю, эти деньги они у себя не оставили, направив на благотворительность. Думаю, что эта ситуация их на всю жизнь научила.

    • Бывший директор «Чайки» из Песчанокопского Олег Баян ранее заявил, что судьи Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян и Антон Фролов получали от него деньги и потратили их по своему усмотрению.
    • Железнодорожный районный суд Воронежа признал Баяна виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров в 2018–2019 годах и в одном эпизоде сговора с целью повлиять на результат матча. Он оштрафовал его на 1,8 миллиона рублей.
    • Воронежский областной суд запретил Баяну заниматься деятельностью в области профессионального спорта в ближайшие два года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Тинез Розоп
    1734862969
    Карась тоже не понимает , за что Газпром ему переводит??…
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734863631
    Нет, Павел, они должны были быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 290 УК РФ - получение взятки, а вы их отмазали и сделали так, чтобы они оказались чистенькими.
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