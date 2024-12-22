Пономарев назвал Бабича и Джикию пустышками в сравнении с Дивеевым

Бывший игрок обороны ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв высказался о некоторых защитниках РПЛ.

«Джикию и убрали из «Спартака» только из-за его игры. Бывали моменты, что уже идиоту понятно, что сейчас будет удар. Ну приблизься к сопернику, у тебя есть полторы секунды, чтобы закрыть яйца руками, нагнуть голову, чтобы по [лицу] не попало и предотвратить удар. Но он же в трeх метрах от игрока стоит.

Джикия – не топовый футболист. Поэтому он играет на таком уровне сейчас. Вот есть, например, Дивеев, который тоже внизу мяч не умеет отнимать и предугадывать ситуации.

Защитник – это многосторонний игрок, должен многими приeмами владеть. Но Дивеев поинтереснее, посообразительнее, поопытнее, чем Джикия или Бабич. А это всe пустышки», – сказал Пономарeв.