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    • Пономарев назвал Бабича и Джикию пустышками в сравнении с Дивеевым

    Пономарев назвал Бабича и Джикию пустышками в сравнении с Дивеевым

    Бывший игрок обороны ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв высказался о некоторых защитниках РПЛ.

    «Джикию и убрали из «Спартака» только из-за его игры. Бывали моменты, что уже идиоту понятно, что сейчас будет удар. Ну приблизься к сопернику, у тебя есть полторы секунды, чтобы закрыть яйца руками, нагнуть голову, чтобы по [лицу] не попало и предотвратить удар. Но он же в трeх метрах от игрока стоит.

    Джикия – не топовый футболист. Поэтому он играет на таком уровне сейчас. Вот есть, например, Дивеев, который тоже внизу мяч не умеет отнимать и предугадывать ситуации.

    Защитник – это многосторонний игрок, должен многими приeмами владеть. Но Дивеев поинтереснее, посообразительнее, поопытнее, чем Джикия или Бабич. А это всe пустышки», – сказал Пономарeв.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 10:30
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    Комментарии (7)
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    Тинез Розоп
    1734858432
    Овса обожрался?…
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    Baggio1986
    1734859176
    По поводу Джикии согласен,но Бабич...
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    алдан2014
    1734859537
    Это Бабич то пустышка?? Ну дедушка малость в ударе,мягко сказать. Надёжнее защитника поискать ещё
    Ответить
    шахта Заполярная
    1734860560
    Понамарев с головой дружить надо даже в твоем возрасте
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    NewLife
    1734861715
    У меня из памяти не пропадает игра, когда Дивеев с чужой половины поля гнался за Халком, каждую секунду отставая на несколько метров)))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734863043
    Дедушка явно на расслабоне-видать у него его кафе «Спортивное» брали интервью.Хоть и закончил в 69-м,но чувствуется,что до сих пор «Матильда в курсе всех событий!» Но как начнёт байки травить-чисто Дед Щукарь из «Поднятой целины».И этот у него пустышка,и тот говно,что ни вратарь-то дырка,сборная-собрание неумёх и дебилов,все тренеры-ни в зуб коленом!Надо ему на 85-летие позолоченную совковую лопату подарить и вентилятор помощнее,чтобы уж сразу всех обдало
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