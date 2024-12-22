Пономарев назвал Бабича и Джикию пустышками в сравнении с Дивеевым

Бывший игрок обороны ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарeв высказался о некоторых защитниках РПЛ.
«Джикию и убрали из «Спартака» только из-за его игры. Бывали моменты, что уже идиоту понятно, что сейчас будет удар. Ну приблизься к сопернику, у тебя есть полторы секунды, чтобы закрыть яйца руками, нагнуть голову, чтобы по [лицу] не попало и предотвратить удар. Но он же в трeх метрах от игрока стоит.
Джикия – не топовый футболист. Поэтому он играет на таком уровне сейчас. Вот есть, например, Дивеев, который тоже внизу мяч не умеет отнимать и предугадывать ситуации.
Защитник – это многосторонний игрок, должен многими приeмами владеть. Но Дивеев поинтереснее, посообразительнее, поопытнее, чем Джикия или Бабич. А это всe пустышки», – сказал Пономарeв.
- В нынешнем сезоне 31-летний Георгий Джикия провeл за «Химки» 8 матчей и не отметился голевыми действиями.
- 28-летний Срджан Бабич отыграл за «Спартак» 19 встреч, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
- 25-летний Игорь Дивеев провeл за ЦСКА 24 игры, забил 6 мячей и сделал 1 голевой пас.