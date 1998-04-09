«На всех больших турнирах у них играла та вечная четверка из ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев». Англоязычные фанаты с ностальгией вспоминают матчи с участием сборной России

«Прорыв Головина в 2018-м году был впечатляющим».

Евро-2024 стремительно набирает обороты. Футбольные болельщики со всего мира не только следят за играми, но и делятся впечатлениями в соцсетях. Один из пользователей на англоязычной ветке предложил собеседникам назвать самое яркое индивидуальное выступление какого-либо игрока на чемпионате Европы. В ответ другой фанат выложил видеоподборку лучших моментов матча между сборными России и Нидерландов 2008 года. Аудитория оценила блестящее выступление россиян, обыгравших фаворитов того турнира со счетом 3:1. Публикация образовала ветку комментариев. Любители футбола стали делиться своими воспоминаниями о самых ярких игроках российской сборной.

«На каждом турнире у них сзади играла та четверка из ЦСКА – братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев», – вспоминает один из пользователей. И добавляет: «Эти парни были настоящим кошмаром для всех нападающих». «У русских впереди всегда был выдающийся игрок – Аршавин, Дзагоев или Кокорин», – добавляет другой болельщик. Или вот такое мнение: «Дзюба был лучшим нападающим в мире около двух недель в 2018-м году, я уверен в этом». «Прорыв Головина в 2018 году был впечатляющим», отмечает еще один фанат. Кто-то даже ругает футбольных чиновников, не допускающих россиян к участию в международных матчах: «Они отняли у нас сборную России, команду уровня элитных соревнований».

Читать такие комментарии, конечно, приятно. К тому же можно и самим вспомнить те большие победы: над Нидерландами в 2008-м, над Чехией в 2012-м или над Испанией в 2018-м году. Как здорово, что в нашей болельщицкой жизни были такие мгновения.

Фото: соцсети, Komsomolskaya Pravda / Global look press