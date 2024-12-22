Мостовой высказался о распродаже игроков «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную продажу красно-белыми ряда футболистов.

– Новая метла по новому метeт. Мы за последние 15 лет в «Спартаке» что только не видели. Приходят десять, уходят восемь. Поэтому не стоит удивляться и не стоит зацикливаться, тем более сейчас, когда хороший момент, никто не будет критиковать. Команда играет здорово. Ушли-пришли. Все же понимают, что на этом зарабатывают деньги.

– В этом списке есть Шамар Николсон, его не зря отпускают?

– Это мы поймeм потом. Соболев ушeл, тоже многие думали, что зря. А сейчас никто не говорит, что зря, все думают, что нормально. Если есть результат, всe будет хорошо. Проблемы же начинаются, когда нет результата. В «Зените» сейчас нет результата. И сразу начали все критиковать. В «Манчестер Сити» нет результата – начали Гвардиолу закапывать.

Не бывает в жизни ничего идеального. Сегодня ты с одной командой выиграешь, завтра тебе попадает команда на 15-м месте, и ты с ней никогда не выиграешь. Всегда так было, есть и будет. Бывает раз в 5-10 лет выстреливают или тренеры, или игроки.