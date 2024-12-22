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    Мостовой высказался о распродаже игроков «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможную продажу красно-белыми ряда футболистов.

    – Новая метла по новому метeт. Мы за последние 15 лет в «Спартаке» что только не видели. Приходят десять, уходят восемь. Поэтому не стоит удивляться и не стоит зацикливаться, тем более сейчас, когда хороший момент, никто не будет критиковать. Команда играет здорово. Ушли-пришли. Все же понимают, что на этом зарабатывают деньги.

    – В этом списке есть Шамар Николсон, его не зря отпускают?

    – Это мы поймeм потом. Соболев ушeл, тоже многие думали, что зря. А сейчас никто не говорит, что зря, все думают, что нормально. Если есть результат, всe будет хорошо. Проблемы же начинаются, когда нет результата. В «Зените» сейчас нет результата. И сразу начали все критиковать. В «Манчестер Сити» нет результата – начали Гвардиолу закапывать.

    Не бывает в жизни ничего идеального. Сегодня ты с одной командой выиграешь, завтра тебе попадает команда на 15-м месте, и ты с ней никогда не выиграешь. Всегда так было, есть и будет. Бывает раз в 5-10 лет выстреливают или тренеры, или игроки.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» выставил на трансфер Антона Зиньковского, Даниила Хлусевича, Михаила Игнатова, Хесуса Медину, Миенти Абену, Виллиана Жозе, Шамара Николсона, Александра Селихова.
    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 балла.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (9)
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    VPERDIV SPARTAK
    1734859882
    Спартак расформировать давно нужно и секту разогнать! От спама один вред нашему футболу! Судей подмяли, и вдруг в играх со спамом вратари и защита соперника играют как попало, стоят как манекены! СМИ и чинуши не сходят со страниц о Спартаке, Странно все это
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    andr45
    1734860616
    Вот далеко не полный список футболеров, приобретенных Червиченко: Баги, Шафар, Фло, Зоа, Петкович, Шоавэ, Тамаш, Тробок, Дедура, Соса, Силва,Онгусания, Скарлетт, Пиньо, Диас, Соуза, Руссо, Луизао, Шафар, Баги, Шоавэ, Урбанек, де Пиньо, Луизао, Тробок, Хрман, Ломая, Станич, Кокиашвили, ... Любимец желтых СМИ и прочей антиспартаковской мрази Валерий Карпин с лета 2008 года по март 2014 привел в «Спартак» 39 игроков, из которых 28 его покинули. Кроме того, на момент отставки главного тренера 11 футболистов находились в аренде в других клубах. Всего же на никчемные трансферы Карпуша потратил 270 (ДВЕСТИ СЕМЬДЕСЯТ) миллионов евро.
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