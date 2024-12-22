Глава судейского комитета РФС объяснил назначения Карасева, несмотря на его ошибки

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитра Сергея Карасева.

«Карасев даже после ошибок – памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший.

Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Милорад Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму.

То, что случилось – уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача – иметь в следующем матче иметь топовых арбитров в оптимальной форме.

Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее», – сказал Каманцев.