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    • Глава судейского комитета РФС объяснил назначения Карасева, несмотря на его ошибки

    Глава судейского комитета РФС объяснил назначения Карасева, несмотря на его ошибки

    Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитра Сергея Карасева.

    «Карасев даже после ошибок – памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший.

    Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Милорад Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму.

    То, что случилось – уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача – иметь в следующем матче иметь топовых арбитров в оптимальной форме.

    Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее», – сказал Каманцев.

    • Карасеву сейчас 45 лет.
    • В этом сезоне он работал на 13 матчах: 10 – РПЛ, 1 – Фонбет Кубок России, 2 – чемпионат Саудовской Аравии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    anatolich72
    1734868742
    Проплатил, как его не ставить! Не по понятиям
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    ...уефан
    1734870244
    ...ну-вот, теперь понятно, что нихера нам уже совсем стало непонятно... Иезуитская, какая-то логика назначения...
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