Глава судейского комитета РФС объяснил назначения Карасева, несмотря на его ошибки

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о работе арбитра Сергея Карасева.
«Карасев даже после ошибок – памятник российскому судейству? Нет, это не памятник российскому судейству. Назначения Сергей получает не потому, что великий и хороший.
Есть стратегия, что игрока после ошибок нужно посадить на лавку, чтобы он обозлился и доказал. Есть обратная. Милорад Мажич считает, что надо давать назначения, чтобы восстановить и вернуть в лучшую форму.
То, что случилось – уже случилось, у нас нет задачи наказать. Есть задача – иметь в следующем матче иметь топовых арбитров в оптимальной форме.
Прошлый сезон Сергей провел очень хорошо, в этом Кирилл Левников смотрится интереснее», – сказал Каманцев.
- Карасеву сейчас 45 лет.
- В этом сезоне он работал на 13 матчах: 10 – РПЛ, 1 – Фонбет Кубок России, 2 – чемпионат Саудовской Аравии.