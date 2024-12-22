Нигматуллин ответил, где ему жить лучше – в России или США

Руслан Нигматуллин сравнил жизнь в России и США.

«Действительно, я три года прожил в Майами. Но у меня случился бракоразводный процесс, и я переехал в Москву. Остался процесс раздела имущества с бывшей женой. Надеюсь, что все это скоро завершится и меня больше ничего не будет тяготить.

Мне больше нравится жить в России, чем в США. Не стоит путать туризм с эмиграцией. Да, мне всегда было хорошо в Майами. Возможно, что в будущем я буду приезжать туда. Но проживать и развиваться мне хочется в своей стране.

Вернувшись в Россию спустя три года, я был очень сильно удивлен. Посмотрите, сколько в Москве появилось дорожных развязок, сколько появилось застроек, сколько жилья. Даже сравнивать не стоит с Америкой!» – заявил Нигматуллин.