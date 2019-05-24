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Сулейман Камара
Статистика
Сулейман Камара - статистика
Завершил карьеру
22 декабря 1982 (43)
#19 | Нападающий
170 см | 67 кг
Сенегал
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Кубок Африканских Наций 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
2
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
24.05.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 1
18.05.2019
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
0 : 1
10.05.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 1
05.05.2019
Амьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Монпелье
3 : 2
30.04.2019
ПСЖ
Был в запасе
85'
Франция. Лига 1, 33 тур
Страсбур
1 : 3
20.04.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
2 : 1
14.04.2019
Тулуза
Был в запасе
77'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
1 : 0
07.04.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
2 : 0
03.04.2019
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
3 : 2
17.03.2019
Монпелье
Был в запасе
90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
2 : 2
10.03.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1 : 2
05.03.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 4
24.02.2019
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
5 : 1
20.02.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
17.02.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
2 : 2
10.02.2019
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0 : 0
20.01.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1 : 1
13.01.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
2 : 0
08.01.2019
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1 : 1
22.12.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0 : 1
04.12.2018
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 2
01.12.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
2 : 2
25.11.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
1 : 0
10.11.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
3 : 0
04.11.2018
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Тулуза
0 : 3
27.10.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
2 : 0
21.10.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Генгам
1 : 1
06.10.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
3 : 0
30.09.2018
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2 : 2
26.09.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
1 : 0
22.09.2018
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 1
15.09.2018
Страсбур
86' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
0 : 1
01.09.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
25.08.2018
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Амьен
1 : 2
18.08.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 2
11.08.2018
Дижон
64' - 90'
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