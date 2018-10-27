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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Монпелье
Тулуза - Монпелье: обзор матча 27 октября 2018
Тулуза
27.10.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 3
Завершен
Монпелье
21'
Г. Лаборд
24'
А. Делор
90+2'
Б. Рейне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Монпелье
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Б. Рейне
Желтая карточка
К. Жан
90'
+1
24'
ГОЛ! 0:2!
А. Делор
Желтая карточка
Д. Дурмаз
22'
21'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
1'
Желтая карточка
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
10
Макс Градель
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-2-4-1
30
Рейне
20
Тодибо
6
Жульен
29
Мубандже
4
Силла
98
Амьен-Аду
10
Градель
10
Дурмаз
14
Доссеви
25
Мбиа
5
Гарсия
3-4-1-2
23
Леком
3
Мендеш
3
Конгре
4
Хилтон
2
Агилар
6
Скири
6
Ле Таллек
8
Ойонго
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
Остались в запасе
Тулуза
Монпелье
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
18
Янник Каюзак
ОП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
10
Жуниор Самбья
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
30
Джонатан Лигали
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Тулуза - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
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